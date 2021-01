Szörnyű

Online órán, diákjai szeme láttára hunyt el a középiskolai tanárnő

A tanárnő leesett a székről, és a szobába berohanó férje hiába küzdött az életéért, már nem segíthetett rajta.

Egy Bács-Kiskun megyében található középiskola 52 éves tanárnője elhunyt, miközben online órát tartott osztályának - írta meg a Bors.



A tanárnő hétfő reggel 17 éves diákjai számára tartott tornaórát.



"Körülbelül negyedóra telhetett el az órából, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy fennakadtak a szemei, a szája mintha egy kicsit habzott volna, aztán pedig leesett a székről" - számolt be egy diák a tragédiáról.



A tanárnő férje berohant a szobába és kihívta a mentőket, valamint megpróbálta újjáéleszteni őt, de sem ő, sem a mentősök nem tudták már megmenteni a nő életét.



"Mindig életvidám, nagyon kedves és szerethető személyisége volt. Mindemellett következetesen végezte a munkáját, tényleg mindenki szerette. Felfoghatatlan számunkra, hogy egyik pillanatról a másikra ilyen megtörténhet" - mondta a Borsnak egy, a neve elhallgatását kérő diák, aki azt is elmondta, hogy a tanárnő többször is járt szívultrahang-vizsgálaton az utóbbi időben.



Az elhunyt tanárnő egy végzős osztálynak az osztályfőnöke is volt. A diákjai mellett az egész iskola döbbenten áll a történtek előtt. Az intézmény egyelőre kegyeleti okok miatt nem adott ki részletes nyilatkozatot.



A Borsnak nyilatkozó szakpszichológus arra hívta fel a figyelmet: nagyon fontos, hogy a diákoknak segítsen valaki feldolgozni a tragédiát, hiszen most olyasmivel találkoztak, "amivel még soha nem szembesültek".