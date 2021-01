Koronavírus-járvány

Koronavírusos a Família Kft. színésze

A Blikk információi szerint koronavírusban szenved a 93 éves Baranyi László. Minderre akkor derült fény, amikor a lap munkatársai felhívták, hogy kommentelje Sas József halálát.



A sorozat színésze furcsállja a dolgot, mert azt mondja, nem jár sehova, így nem is nagyon volt kitől elkapnia a vírust, leginkább most a feleségéért aggódik, nehogy ő is elkapja a betegséget.



A sztár Sas József halálhírére is kitért, ők ketten több mint 60 éves barátságot tudhatnak magukénak, így érthető módon nagyon megviselte a hír. Baranyi a barátja temetésére azonban nem fog tudni elmenni, a humoristát a napokban helyezik végső nyugalomra.