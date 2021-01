Gyász

Elhunyt Kriza Ákos, Miskolc volt polgármestere

Hétfő este hosszan tartó betegség után, 56 éves korában elhunyt Kriza Ákos, Miskolc korábbi fideszes polgármestere - írta meg a Magyar Nemzet. A lappal a politikus özvegye közölte a hírt.



"Kriza Ákosban a nemzeti-konzervatív oldal az egyik meghatározó alakját, politikusát veszítette el, aki nem csak kiváló orvos, intézményvezető és polgármester volt, de hűséges házastárs, két gyermek szerető édesapja, szüleiről gondoskodó gyermek, és igaz testvér is volt. Nyugodj békében!" - fogalmazott László Zsuzsanna a közleményben.



A temetésről a család később ad tájékoztatást.



Kriza Ákos 24 éve, 1997-ben csatlakozott a Fideszhez, első politikai megbízatását akkor kapta, amikor a megyei választmányba bekerült. 2002-ben a megyei közgyűlés tagja lett, majd 2002 és 2006 között az egészségügyi bizottság elnöke volt.



A polgármesteri címért elsőként 2006-ban indult az önkormányzati választásokon, majd 2010-ben, amikor nyert is. Kriza Ákos 2019 augusztus 19-én jelentette be, hogy egészségügyi okokból nem indul az önkormányzati választáson.