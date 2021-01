Dózsa György úti baleset

Ismét letartóztatták M. Richárdot

A Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a Fővárosi Törvényszék elrendelte a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr letartóztatását - közölte az MTI-vel a fővárosi főügyész hétfőn.



Ibolya Tibor a közleményben nem nevezte meg, hogy pontosan ki az illető, de sajtóinformációk szerint M. Richárdról van szó.



A súlyos baleset még 2017 májusában történt: M. Richárd Budapesten a Dózsa György úton nagy teljesítményű, nyugati rendszámú személyautójával mintegy 140 kilométeres sebességgel összeütközött egy szabálytalanul kanyarodó autóval, amelynek két utasa meghalt, vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett, M. Richárd és több járókelő könnyebben sérült meg.



Az ügyben megvádolták a másik járművezetőt is.



M. Richárd letartóztatását 2018 novemberében rendelték el, majd azt, szívbetegsége miatt, 2019 februárjában megszüntették és bűnügyi felügyeletét rendelték el. Ebben a perben a vádirat tartalmaz egy másik esetet is, amely miatt a férfi vezetői engedélyét korábban bevonták, mivel 2015-ben elsodort egy biciklist, majd szóváltásba keveredett vele és utastársával bántalmazta a kerékpárost.



Az alapeljárásban tavaly szeptemberben a Pesti Központi Kerületi Bíróság M. Richárdot első fokon négy év fogházra ítélte és véglegesen eltiltotta a járművezetéstől halálos közúti baleset gondatlan okozása, valamint garázdaság és könnyű testi sértés miatt.



Ibolya Tibor hétfői közleményében emlékeztetett: az első- és másodfokú ügyészség eddig is azt képviselte, hogy a sofőrt le kell tartóztatni, a bíróság most elrendelte a legsúlyosabb kényszerintézkedést.



Az eljárás másodfokon van folyamatban, az elsőfokú ítélet meghozatalát követően a bíróság megszüntette a gyorshajtó vádlott bűnügyi felügyeletét. A döntés ellen az ügyészség fellebbezett, kérve a férfi letartóztatását, ám ezt nem, csak bűnügyi felügyeletét rendelte el - tájékoztatott a főügyészség tavaly novemberben.



A másodfokon eljáró Fővárosi Főügyészség két héttel ezelőtt közölte, hogy továbbra is a férfi letartóztatását tartják szükségesnek, amelyet - mint akkori közleményükben írták - csak erősít, hogy a férfi ellen az ítéletet követően vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség, illetve ismételt engedély nélkül történő vezetés miatt szabálysértési eljárás indult ellene.



Mint azt Ibolya Tibor hétfői közleményében írta: a bűnismétlés és a szökés, elrejtőzés valós és fokozott veszélye miatt a Fővárosi Főügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el a vádlott letartóztatását. A bűnismétlés veszélyére figyelemmel ezt a Fővárosi Törvényszék a másodfokú eljárás befejezéséig elrendelte - írta.



A végzés nem végleges. Az ügyész a szökés, elrejtőzés veszélyének mint további indoknak a megállapítása érdekében, a védelem a letartóztatás mellőzése céljából fellebbezett.

A Fővárosi Főügyészség két héttel ezelőtti közleménye arra is kitér, hogy a férfi ellen újabb büntetőeljárás indult, amelyben a megalapozott gyanú szerint a férfi 2020. december 31-én többféle kábítószert szerzett meg és fogyasztott. A nyomozó hatóság kábítószer birtoklásának vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Az újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja arra enged következtetni, hogy a vádlott szándékosan és kitartóan semmibe veszi a jogszabályokat, ettől a büntetőeljárás ténye és az enyhébb kényszerintézkedés sem tartja vissza - írták akkor közleményükben.