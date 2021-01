Koronavírus-járvány

Virológus: elfelejthetjük a nyájimmunitást, vírusszelídítés lesz

Nagyinterjút adott a Népszavának Kemenesi Gábor pécsi virológus, aki szerint a beoltottaknak biztosan nem kell tartaniuk az oltottaknak attól, hogy kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek lesznek, ez ellen mindegyik jelenleg elérhető oltás száz százalékosan véd.



Az oltások biztonságosságát nemzetközi engedélyező hatóságok állapítják meg, ami - mint nyomatékosította - kellően erős garancia.



Kemenesi Gábor - aki már maga is megkapta az első oltást - az engedélyezési fázisnál tartó AstraZeneca-vakcina 70 százalékos sikerességéről elmondta, az még ennél jobb is lehet, megfelelő adagolással.



Továbbá megjegyezte, hogy aki mégis elkapja a vírust - 3-5 százaléknyi oltott ember -, legfeljebb náthaszerű tüneteket észlel majd magán.



Hogy a továbbfertőzés ellen is véd-e az oltás, az szerinte csak nyárra derül ki, és a nyájimmunitás helyett - amit "el is felejthetünk" már inkább a "vírusszelídítésre" kell koncentrálni. Mint fogalmazott, ha a jövőben kiderül, hogy azok, akik kaptak védőoltást, nem terjesztik tovább a vírust, akkor szóba jöhet az a fajta nyájimmunitás, hogy az oltottak védik a nem oltottakat.