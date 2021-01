Műemlékvédelem

Új fejlemény a Wichmann-kocsma és a Márványmenyasszony ügyében

Nagy botrányt kavart a pesti zsidónegyed legkisebb házának, a Wichmann-kocsma épületének bontási terve, és Buda egyik legrégebbi éttermének, a Márványmenyasszony tömbjének átalakítása. 2021.01.16 21:16 ma.hu

A kulturális örökség védelméért felelős Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali hatállyal elrendelte az I. kerület Márvány utca 6-8. szám alatti (Márványmenyasszony étterem épületei), valamint a VII. kerület Kazinczy u. 55. szám alatti (Wichmann-kocsma) ingatlanok esetében a műemléki védettségi eljárás megindítását.



Az eljárás befejezéséig, amit a Miniszterelnökség gyorsított ütemben fog lefolytatni, az ingatlanokon tilos bármilyen bontási vagy építési munkálatot végezni - írta az MTI.



A mai Budapest világviszonylatban is a különleges fővárosok közé tartozik építészetileg, annak köszönhetően, hogy nagy területen, egybefüggően maradt meg az eklektikus óváros. Negyedeken át barangolhat úgy a turista, hogy a múlt számos korstílusa elevenedik meg előtte a régi épületeken.



Minden egyes régi épület lebontása veszélyezteti a magyar fővárosnak ezt a különleges adottságát. Örökségvédő szakemberek gyakran emlegetik példaként a Corvin negyedet, ahol a rossz állapotba került régi házak bontásával eltűnt egy egész jellegzetes pesti városrész, és ami épült, az állhatna bárhol a világon.

A VII. kerület Kazinczy u. 55. túl azon, hogy a pesti zsidónegyed legkisebb megmaradt háza, a vészkorszak idején, 1944-45 között a gettó határa is volt. Ezt megelőzően a szabadkőművesek fontos találkozóhelyeként tartották számon, és a Magyar Teozófiai Társaság működésére emlékeztet a teozófiai szimbólumokat megjelenítő míves rács a kapun. A magyar kártya szülőházaként is emlegetik az épületet az egykori kártyaműhely miatt, és ide járt a fél város, amikor Wichmann Tamás kilencszeres kenuvilágbajnok kocsmát üzemeltetett a földszinten.



Az erzsébetvárosi zsidó negyedben már számos régi épületet bontottak el, és épültek a korábbiaknál tömöttebb beépítésű, nagyobb ingatlanok. Gyakori, hogy több telek összenyitásával egybefüggő, sokszintes lakóparkokat, szállodákat emeltek az ódon, kisebb épületek helyén. Minden régi ház bontása ezt a folyamatot erősíti, apránként eltűntetve a városnegyedre jellemző hangulatot, ami őrzi történelmünket, és amiért a turisták ide látogatnak, figyelmeztetnek városvédők.



Buda patinás étterme, a Márványmenyasszony védelme sem csupán építészeti kérdés. Itt tartotta lakodalmát többek között a legnagyobb magyar, gróf Széchenyit István, és itt ünnepelte házzasságkötését az 1838-as árvízből embereket mentő hős, báró Wesselényi Miklós is. Történelmünk és kulturális életünk mellett a gasztronómiai hagyományok fontos helyszíne is az épület, aminek bejárata fölött az 1793-as évszámot látjuk. Az első kerület vasút menti negyedében alig maradt épület ebből az időből, néhány boltíves pincét rejt a föld mélye egy-egy helyen.



Az első kerületi önkormányzat is hangoztatta január elején a Márvány utca 6-8. szám alatti ingatlan védelmének fontosságát. A beruházó csak részleges bontási engedélyt kért, így remény lehet arra, hogy a megőrzésre érdemes részek megmaradhatnak. Az eredeti architektúrájú pincerész mellett sokan fontosnak tartják az utcafronti egyszerű, földszintes házrész megőrzését is.