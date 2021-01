Koronavírus-járvány

Aggódnak a 60 év felettiek a nekik szánt kínai vakcina miatt

Felháborodásának adott hangot a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET), miután – mint írták – az oltási terv ellenére a rendvédelmisek, de még akár a sportolók is beelőzhetik a nyugdíjasokat. Mindeközben az időseket azzal riogatják, hogy ők majd megkapják azt a kínai vakcinát, amivel Kínában jelenleg csak 59 éves korig oltanak.



„Az Európai Unió a világ vélhetően legjobb koronavírus elleni vakcináira szerződött le. Ezekkel a vakcinákkal félév alatt megoldható lehet a szükséges minimális átoltottság” – szögezte le a szervezet.



A NYUSZET álláspontja szerint a 60 év felettiek részére is csak olyan oltóanyagot szabad használni, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyott, amelyben a magyar emberek megbíznak és a későbbiekben az unión belüli szabad mozgást biztosítja.

„A járványkezelésnek a gyorsaság mellett a kockázatminimalizáláson és hatékony oltási rendszeren kell alapulnia. Elfogadhatatlan, hogy bizonytalan eredetű és a klinikai tesztek tanúbizonysága szerint jóval kisebb hatásfokú vakcinákkal kívánja beoltatni a kormány az idős generációt. Külön riasztó, hogy olyan vakcinát szándékoznak alkalmazni, amelyek elölt, vagy legyengített vírust tartalmaznak, hiszen ez az oltási szövődmény kockázatát és a szervezet jelentősebb megterhelését jelenti egy már eredendően veszélyeztetettebb korcsoportnál, azaz az időseknél” – írták a ma.hu számára elküldött közelményükben.



„Sajnos az ilyen átgondolatlan lépések és a sokszor önmagának is ellentmondó kormányzati kommunikáció az oltási hajlandóságot csökkenteni és nem növelni fogja, ami a járvány leküzdésének komoly akadálya lehet!” – szögezte le a NYUSZET.



Határozott álláspontjuk szerint minden embernek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ténylegesen dönthessen arról, egy az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával vagy a magyar hatóságok által engedélyezett egyéb vakcinával kívánja beoltatni magát. „Az oltási terv szigorú betartása egyúttal azt is jelentse, hogy az egyes csoportok tagjai nem előzhetik meg az előttük álló csoport tagjait. Követeljük, hogy az oltási csoportok közti továbbhaladásra az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákkal történő oltás kapcsán csak akkor kerüljön sor, ha a megelőző csoportokból mindenki – aki erre vonatkozó igényét jelezte – megkapta az általa kiválasztott vakcinát. A magyar hatóságok által esetleg ideiglenesen engedélyezett oltás visszautasítása miatt senki nem kerülhet az előre meghatározott oltási terv vonatkozó csoportja tagjainál hátrányosabb helyzetbe. Mintegy 300 ezer nyugdíjast képviselve követeljük a 60 év feletti korcsoport számára ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani, mint mindenki másnak!” – jelentették ki.