Koronavírus-járvány

Jogosulatlanok is megkaphatták a koronavírus elleni oltást - videó

Olyanok is kaphattak koronavírus oltást, akik hivatalosan még nem jogosultak rá, vagyis nem egészségügyi vagy szociális dolgozók. Az RTL Híradóhoz több ilyen eset is eljutott névtelenül. A Magyar Orvosi Kamara is tud ilyenről. A szervezet titkára szerint ez nem feltétlen baj, és nem az emberek hibája, akiket szerinte ezért semmiképp nem szabad büntetni. A minisztériumtól viszont azt közölték, a hatóságok ezt szankcionálni fogják.