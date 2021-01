Állatok

Videón a fővárosi állatkert nőstény perzsa leopárdja

Kisfilmen mutatja be a közönségnek a budapesti állatkert az intézménybe nemrég érkezett nőstény perzsa leopárdot, amely egyelőre új otthonával ismerkedik - olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert pénteki közleményében.



Banu, a nőstény perzsa leopárd a jászberényi állatkertből érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykertbe december elején. Mivel a városligeti intézmény a koronavírus-járvány miatt jelenleg zárva tart, ezért leopárdot bemutató videó az intézmény honlapján és közésségimédia-felületein látható. A fiatal nőstényt a közeljövőben egy 2018-ban Budapestre érkezett hímmel szeretnék összepárosítani - olvasható a közleményben.



Mint írják, a párduc néven is emlegetett leopárd (Panthera pardus) eredetileg csaknem egész Afrikában, valamint Ázsia jelentős részén is megtalálható, bár az emberi tevékenység miatt a faj szinte mindenütt visszaszorulóban van. Mivel az elterjedési terület más-más, egymástól akár több ezer kilométerre eső területeken, eltérő környezeti feltételekhez kellett a leopárdoknak alkalmazkodniuk, a fajon belül helyi formák, alfajok alakultak ki.



Ezek egyike a perzsa leopárd (Panther pardus saxicolor), amely eredetileg a Kaukázustól, Törökország égei-tengeri partvidékétől, Szíriától és Libanontól kelet felé egészen Pakisztánig terjedő térségben őshonos, de ezen a területen belül mára több kisebb élőhelyfoltra szorult vissza. Mivel a perzsa leopárdok a Kaukázusban és hegyek között is előfordulnak, a hideget, a havat is jól tűrik. A leopárdok különböző alfajai közül épp azért nőnek a perzsa leopárdok a legnagyobbra, mert a nagyobb test könnyebben védhető a hideg ellen - emlékeztet a kommüniké.



Csökkenő egyedszáma és zsugorodó élettere miatt a perzsa leopárd a leopárdok veszélyeztetett alfaja. Természetvédelmi célú állatkerti szaporításukat Európában az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) által életre hívott tenyészprogram hangolja össze. A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2003 óta foglalkoznak perzsa leopárdokkal, így a hazai közönség először a fővárosban láthatott ilyen állatokat. Az elmúlt években hét kölyök nőtt fel sikeresen.