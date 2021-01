Oktatás

Éjfélig adhatók be az iskolakezdés halasztásáról szóló kérelmek

Péntek éjfélig nyújthatók be a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek az Oktatási Hivatalhoz (OH).



A hivatal MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az érintett szülők vagy gyámok az Ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan, vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatják a kérelmeket a hivatalnak.



Ajánlják az OH honlapján (https://ohtan.oh.gov.hu/) elérhető űrlap használatát, amelyen valamennyi, a kérelmezéshez szükséges adat kitölthető.



A szülő bármilyen indok alapján vélelmezheti, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt - közölték, jelezve: a kérelemhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. A szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás olvasható az OH honlapján: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa



Az OH tájékoztatása szerint január 15-én 10 óráig 14 334 kérelem érkezett, a beérkező dokumentumok feldolgozása folyamatos. A szülők legnagyobb része eddig szakmailag megalapozott, hiánytalan kérelmet nyújtott be.