Koronavírus-járvány

Operatív törzs: jóval gyorsabban halad az oltás, mint ahogy a vakcina érkezik - videó

2021.01.15 14:07 MTI

Eddig 130 ezer ember oltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, közel 106 ezren már megkapták a védőoltást - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős testület pénteki online sajtótájékoztatóján.



Galgóczi Ágnes kiemelte: a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszába lépett Magyarországon azzal, hogy megérkeztek az első vakcinaszállítmányok.



Jelenleg két oltóanyag rendelkezik az európai gyógyszerhatóság engedélyével, a Pfizer december 26. óta, a Moderna pedig január 12. óta szállít vakcinákat Magyarországra - mondta.



Az osztályvezető tájékoztatása szerint az eddig beoltottak döntő többsége egészségügyi dolgozó, de már hétezer, idősotthonban élő, vagy ott dolgozó ember is kapott védőoltást.



Hozzátette: a hétvégén is folytatják a száz főnél több gondozottat ellátó intézmények lakóinak, dolgozóinak oltását a Moderna készítményével. Ezeken a helyeken 3400 ember jelezte oltási igényét.



Galgóczi Ágnes hozzátette: a következő vakcinaszállítmány kedden érkezik Magyarországra, addig várhatóan fel is használják a most rendelkezésre álló oltóanyagot.



Kérdésre a szakember elmondta, a jövő héten tartandó központi középiskolai felvételiket a járványügyi szabályok figyelembevételével bonyolítják le, szervezik meg. Tehát kötelező lesz a kellő távolság megtartása, a zsúfoltság kerülése, a maszkhasználat és a kézhigiénés előírások betartása.



Szülők az iskola területére nem léphetnek majd be - szögezte le Galgóczi Ágnes.



Arra a kérdésre, hogy hol tart az orosz Szputnyik V vakcina engedélyeztetése, a szakember elmondta, háromezer ember oltására elegendő orosz oltóanyag érkezett Magyarországra, a hatóságok vizsgálják a készítményt.



Az NNK járványügyi osztályvezetője beszámolt arról, hogy folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma Magyarországon, és emelkedik a gyógyultaké, utóbbiak 225 021-en vannak. Kórházban 4600 embert ápolnak vírusfertőzés miatt, közülük 337-en szorulnak lélegeztetőgépre.



Galgóczi Ágnes továbbra is arra bíztatott mindenkit, hogy éljen az oltás lehetőségével, és igényét regisztrálja a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon.