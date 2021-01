Tragédia

Letartóztatásban marad Szilágyi István gyilkosa

2021.01.14 18:12 Sós Éva

Meghosszabbította a bíróság az édesapja, Szilágyi István színművész megölésével gyanúsított férfi letartóztatását.



A Fővárosi Törvényszék csütörtöki, azt MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett: a férfi 2020. május 3-án reggel egy kalapáccsal többször fejbe verte idős korú, elesett állapotú édesapját, akit azután is bántalmazott, hogy a földre került. Az idős férfi belehalt sérüléseibe.



Bizonyítottság esetén "bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés" bűntette is megállapítható, és akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető - hangsúlyozták.



Az ügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt kérte a férfi letartóztatásának meghosszabbítását két hónappal, és az indítványnak a bíróság helyt adott.



A gyanúsított pszichiátriai, rendszeres gyógyszeres kezelésben részesül, személyi körülményei rendezetlenek. A terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú. "Mindezen körülményeket együtt értékelve a gyanúsított személyiségjegyeiből fakadó társadalomra veszélyességével, a bizonyítottság esetén kiszabható büntetés nagyságával alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában a hatóságok elől megszökne, vagy elrejtőzne" - fogalmaztak.



Kitértek arra is, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, és más ügyben is folyik ellene büntetőeljárás. A gyilkosságot a - szintén az édesapja ellen elkövetett - súlyos testi sértés bűntette miatt kiszabott, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el. A rendelkezésre álló iratok, valamint az igazságügyi elmeorvosszakértői vélemény alapján a gyanúsított életvitelében bűnismétlésre hajlamosító körülmények is felmerültek. Minderre figyelemmel a bíróság szerint a bűnismétlés veszélye változatlanul közeli és reális feltételezés.



A Budai Központi Kerületi Bíróság emiatt március 15-éig meghosszabbította az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását.



A végzés végleges - olvasható a törvényszéki közleményben.