Koronavírus-járvány

Gulyás: gyakorlatilag megállapodtunk a kínai vakcináról

Az első adag - ami akár egymillió is lehet - szállításának időpontja csak a magyar engedélyezés gyorsaságától függ. 2021.01.14 11:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik, hogy legyen koronavírus elleni vakcina Magyarországon, és jó esély van arra, hogy Kínából is szerez oltóanyagot - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



A vakcinabeszerzésekről Gulyás Gergely azt mondta: az EU-s oltóanyag-szállítás lassú, 100 ezer alatt van az unión keresztül Magyarországra érkező heti mennyiség, amivel körülbelül 30 hétig tartana 3 millió ember beoltása.



A kormány ennél gyorsabban akarja maga mögött hagyni a lezárások korszakát, ehhez viszont máshonnan is kell vakcinát beszerezni - hangsúlyozta.



A kínai beszerzés lehetőségéről a miniszter elmondta: a Sinopharmmal gyakorlatilag meg is állapodtak, az első adag - ami akár egymillió is lehet - szállításának időpontja csak a magyar engedélyezés gyorsaságától függ.



Gulyás Gergely arról is beszélt, továbbra is a következetes magyar járványügyi intézkedések betartása a garanciája annak, hogy a koronavírus-járvány második hulláma lefelé tartson.



Hangsúlyozta, a korlátozó intézkedések hatására ugyan Magyarországon visszaszorulóban van a járvány, ám ez nem európai jelenség, így a vírus behozatalának, terjedésének veszélye továbbra is fennáll.



A korlátozások enyhítésre két lehetőség van: vagy a járványgörbének kell továbbra is lefelé tartania, vagy az átoltottságot kell megfelelő mértékűre növelni - közölte a Miniszterelnökség vezetője.



