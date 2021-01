Híresség

Betelt a pohár: magánnyomozókat fogadott, százmilliókra perelné a gyalázkodókat Schobert Norbert

Több száz milliós kártérítést remél Schobert Norbert, aki megelégelte, hogy a legnagyobb közösségi oldalon gúnyt űznek belőle és a családjából. 2021.01.14 09:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Schobert Norbi százmilliókat perelne ki azoktól, akik a családja vagy a termékei nevét a szájukra veszik a közösségi médiában, a leszámoláshoz pedig magánnyomozókat is felbérelt - számolt be a Blikk.



A lapnak a fitneszguru azt mondta: "Eddig tűrtem, de elég volt! Nem tűröm tovább, hogy a családunkat gyalázzák és a termékeimet válogatott hazugságokkal rossz színben tüntessék fel. 2021 a rettentő megtorlás és válaszcsapás éve lesz" - fogalmazott Schobert.



Állítása szerint egyszer feltúrták a kukájukat a házuk előtt, és lefotózták, hogy mit találtak benne, de állítólag olyan is történt, hogy az egyik termékükbe kukacokat raktak és készítettek képet. "Én rendszeresen gnómnak, törpének vagyok beállítva, Réka lapos seggű, a gyerekeinknek a képességeit és kinézetét pocskondiázzák" - mondta a Blikknek Schobert Norbert, aki szerint az emberek "messze túlmentek a szabad véleménynyilvánítás határán, amit egy közszereplőnek el kell tűrnie, de a szerzői jogokat is megsértették a képeink és tartalmaink engedély nélküli felhasználásával".



A fitneszguru már egy éve dolgozik a beadványon két magánnyomozóval és három ügyvéddel.



A tervek szerint az IP-címűk alapján beazonosítják és bíróság elé állítják majd a kötekedő felhasználókat.



"Büntető- és polgári peres eljárásra is számíthatnak, százmilliókat fognak nekem fizetni!" - fogalmazott Schobert Norbi.