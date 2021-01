Környezetvédelem

Szemléletformáló projektet indított a tudatos vízfelhasználás érdekében a DRV Zrt.

Vízbázisvédelem és tudatos vízfelhasználás a klímaváltozás korában címmel, a szemléletformálás érdekében indított projektet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) 149,973 millió forintos, vissza nem térítendő európai uniós támogatással, a projekt részeként Vizek háza néven élménypark, bemutatóterem és tanösvény is létesül Siófok-Törekiben - közölte a DRV Zrt. szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint a projekt a Környezeti és energiahatékonysági operatív programnak (Kehop) köszönhetően valósul meg.



Ismertették: a projekt célja, hogy a DRV Zrt. megismertesse felhasználóit a már lezárult, szennyvízelvezetéssel, -tisztítással és -kezeléssel kapcsolatos, továbbá a vízbázisvédelmet, valamint az ivóvízminőség javítását célzó EU-s fejlesztésekkel és programokkal; elősegítve ezzel a környezettudatos, takarékos és felelős vízhasználóvá válásukat.



Kifejtették: a Széchenyi 2020 program keretében 2021. január 1. - 2022. december 31. között megvalósuló projekt központi eleme a DRV Zrt. működési területén, a Balaton vízgyűjtőjén, Siófok-Törekiben található természetvédelmi területen kialakítandó Vizek háza élménypark, bemutatóterem és tanösvény, amely kiváló lehetőséget biztosít majd az ismeretanyagok élményszerzéssel megvalósuló átadására, a szemléletformálásra.



Emellett a projekt részeként a cég a szolgáltatási területének óvodái, iskolái és önkormányzatai számára is tervez nyílt napokat, interaktív előadásokat, ismeretterjesztő konferenciát, laborbemutatókat, valamint vizes témájú pályázatokat is hirdet majd - tették hozzá.



A DRV Zrt. az ország területileg legnagyobb víziközmű-szolgáltatója, amely 378 településen több mint 838 ezer ember ivóvízellátását biztosítja, továbbá 211 településen közel 617 ezer ember számára gondoskodik a szennyvíz elvezetéséről és tisztításáról. A többségi állami tulajdonú vállalat Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében szolgáltat.