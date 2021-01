Koronavírus-járvány

Operatív törzs: kedden 184-szer intézkedtek a rendőrök szabálytalan maszkviselés miatt

A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már 19 332 rendőri fellépés történt szabálytalan maszkviselés miatt. 2021.01.13 12:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt kedden 184 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta már 19 332 rendőri fellépés történt szabálytalan maszkviselés miatt.



A maszkviseléssel kapcsolatos keddi intézkedések közül 151 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott kötelezettségek be nem tartása miatt történt: 42 embert figyelmeztettek, 58-an helyszíni bírságot kaptak és 51 embert feljelentettek a rendőrök.



Emellett tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken 15, üzletekben és bevásárlóközpontokban pedig 18 emberrel szemben léptek fel kedden a rendőrök a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt - tette hozzá Kiss Róbert.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre, szórakozóhelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 702 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 196 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 506 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.



Kiss Róbert tájékoztatása szerint kedden 311 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok, közterületi csoportosulások tilalmának megsértése miatt, közülük heten a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt nem tartották be. A kijárási korlátozás november 4-ével lépett hatályba, ezt november 11-ével a kijárási tilalom váltotta fel, november 4-étől a rendőröknek 24 555 szabályszegővel szemben kellett intézkedniük.



Kedden a Magyarország területén való átutazás szabályainak megsértése miatt 69-szer intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 9593-szor intézkedtek a rendőrök a szabályok megsértőivel szemben.



Kiss Róbert elmondta azt is, hogy kedden 3204 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 25 856-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 2876-an regisztráltak az online ellenőrzésre kifejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 10 473 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban lévőknél kedden.



Az alezredes beszámolt arról is, hogy a járvánnyal összefüggésben tavasz óta 516 büntetőeljárást rendeltek el, ezekben száz gyanúsítottat hallgattak ki.