Koronavírus-járvány

ORFK: senki "ne dőljön be" az internetes bűnözők vakcinahirdetéseinek

Nemzetközi közösségi oldalak felületén már megjelentek olyan álprofilt létrehozó felhasználók, akik a gyanútlan vásárlóknak kínálnak eladásra hamis oltóanyagot, illetve annak szállítására és mélyhűtésére használt berendezéseket. 2021.01.13 12:52 MTI

Senki "ne dőljön be" az internetes bűnözők vakcinahirdetéseinek, mert azok biztosan hamisak - figyelmeztetett a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online tájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kiemelt főreferense.



Csákó Ibolya elmondta: bűnözők próbálnak hamis vakcinákat eladni, nemzetközi közösségi oldalak felületén már megjelentek olyan álprofilt létrehozó felhasználók, akik a gyanútlan vásárlóknak kínálnak eladásra hamis oltóanyagot, illetve annak szállítására és mélyhűtésére használt berendezéseket.



Hangsúlyozta: a vakcinák nem érhetők el kereskedelmi forgalomban, azokhoz kizárólag a kormány által kijelölt oltóközpontokban, ütemezetten és ingyenesen lehet hozzájutni. Védőoltásként hirdetett vakcinákat semmilyen körülmények között nem szabad megrendelni az internetről, ahol biztosan hamisított, nem bevizsgált, a kereskedelmi forgalomban nem elérhető, nem engedélyezett terméket árusítanak.



Magyarországon a rendőrség folyamatosan figyeli az internetes hirdetőfelületeket és jelenleg nincs információjuk arról, hogy az országban megjelentek volna a hamis vakcinák - tette hozzá.



Az alezredes figyelmeztetett: a vakcina megjelenése nagyon jó lehetőség a bűnözőknek is, akik kihasználják az emberek türelmetlenségét és hiszékenységét, és az interneten próbálják meg eladni a hamis vakcinákat.



A rendőrséghez érkező jelzések alapján a nemzetközi közösségi oldalakon megjelent álprofilokkal kapcsolatban azt mondta: a létrehozók a gyanútlan vásárlókat megtévesztik azzal, hogy a vakcinagyártók nevét felhasználva kínálják eladásra a hamis oltóanyagot, illetve az oltóanyag szállítására és mélyhűtésére használt berendezéseket.



Kitért arra is, hogy a pandémia alatt megváltoztak a vásárlási szokások, és rászoktak az emberek arra, hogy az interneten vegyék meg a szükséges termékeket, ezért megvan a reális veszélye annak, hogy a csalók kétes eredetű terméket akarnak eladni.



Csákó Ibolya azt mondta, a rendőrség a járvány visszaszorításáért ellátja feladatait, és ehhez nélkülözhetetlen a bűnmegelőzési munkájuk is. Az állampolgárokat tudatos, felelős magatartásra kérik, és arra, hogy ne vásároljanak az interneten vakcinákat, mert azok biztosan hamisak. A kétes vakcinák pedig az egészségre kifejezetten ártalmasak is lehetnek - tette hozzá.



Úgy fogalmazott: mindenki megtanulta, hogy maszkot kell használni, kezet mosni és távolságot tartani, most azt is meg kell tanulniuk az embereknek, hogy bizalmatlanok, sőt teljes mértékben elutasítóak legyenek az interneten keresztül kínált oltóanyagokkal, illetve az azokat hirdető internetes oldalakkal szemben.



A vakcinák már "elérhető távolságban" vannak mindenki számára - mondta az alezredes, azt kérve az emberektől, hogy ne legyenek türelmetlenek, és ne váljanak emiatt csalók, bűnözők áldozatává.