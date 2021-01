Koronavírus-járvány

A hétvégén folytatódik az oltás az idősotthonokban

Az oltási tervnek megfelelően még zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása, de már az idősotthonokban is megkezdődött a vakcinák felhasználása. 2021.01.13 12:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétvégén folytatódik a koronavírus elleni oltás az idősotthonokban, ezen intézmények újabb 3600 lakója és dolgozója szerezhet védettséget a Moderna napokban érkezett szállítmányának köszönhetően - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



György István utalt arra, az oltási tervnek megfelelően még zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása, de már az idősotthonokban is megkezdődött a vakcinák felhasználása annak érdekében, hogy a legnagyobb kockázatnak kitett csoportok minél előbb védettek legyenek.



A múlt héten a legnagyobb, 400-nál is több embert ellátó idősotthonokban végeztek az oltás beadásával, amely már megkezdődött a 150-400 embert gondozó intézményekben is, a vakcinát vasárnapig 7 ezer lakó és dolgozó kapta meg - közölte az államtitkár.