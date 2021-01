Koronavírus-járvány

Kórházban segít Hende Csaba: lázat mér, a tünetekről kérdez

Hende bejegyzésében azt írja, feladata az úgynevezett Covid pre-triázs elvégzése.



"Ennek során minden beérkező beteg lázát megmérem, az esetleges tüneteiről kikérdezem, majd minderről a beteg által is aláírt nyilatkozatot veszünk fel. Ennek az az értelme, hogy a tudtán kívül már megfertőződött koronavírusos betegeket a kórházba való belépési ponton a többi beteg és a kórházi dolgozók védelme érdekében a háziorvosához utasítsuk, aki aztán megteszi a protokollban előírt, a beteg gyógyulása érdekében előírt intézkedéseket. November 13. előtt ezt a feladatot egy szakasszisztens végezte péntekenként is, aki így felszabadulván, a járványkórházként óriási terhet viselő intézményünk közvetlen betegellátási feladataiban szakképzettsége folytán bevethető.



Végső soron a kiszűrt beteg vissza is kerülhet a kórházba, de egy, a számára fenntartott biztonságos betegúton" - közölte.



Mint írja, szenvedő, beteg embertársai szolgálata legalább olyan felemelő érzés, mint "a járvány ellen minden erejüket a végsőkig megfeszítve harcoló kórházi kollégák általi befogadása".