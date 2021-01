Egészségügy

Kásler: rendkívül széles körű fejlesztések valósulnak meg az egészségügyben

Rendkívül széles körű fejlesztések valósultak meg és valósulnak meg az egészségügyi ágazatban, ami a gyógyítás feltételeinek javítását, az eszközök, műszerek és kórházi épületek megújítását jelenti - nyilatkozta az emberi erőforrások minisztere hétfőn az MTI-nek.



Kásler Miklós hozzátette, a nemzeti egészségkultúra fókuszában a megelőzés áll, és ezt a szemléletmódot támogatják az eddigi fejlesztések, beruházások. Ezek a hazai betegellátás színvonalának emelkedését eredményezik, növelve a betegbiztonságot, ami iránt a magyar kormány elkötelezett.



A miniszter szerint az alapellátást kell lényegesen megváltoztatni, hogy a betegek a lakóhelyükhöz legközelebb kapják meg a diagnózist és a terápiás beavatkozások ott elvégezhető részét. Így tehermentesíthetők a kórházak, csökkenhetnek a várólisták - tette hozzá.



Az egészségügyi rendszer átalakításának másik lényeges eleme az öt nemzeti program - mondta. Ezek a programok a daganatos, a mozgásszervi, a keringési, a mentálhigiénés és a gyermekeket érintő betegségekre és azok megelőzésére fókuszálnak. Ehhez kapcsolódóan beszélt a miniszter a Három generációval az egészségért programról is. Mint mondta, a pályázat célja a gyermekkori elhízás és a dohányzás megelőzése, a célzott népegészségügyi szűrővizsgálatokon történő lakossági részvétel növelése, a keringési betegségek időben történő felismerése és hatékony gondozása, valamint a lelki egészség támogatása.



A program első fordulójában a kormány hatmilliárd forinttal támogatott 79 háziorvosi praxisközösséget, amelyek több mint 130 ezer vizsgálatot végeztek, és adtak egészségügyi tanácsot. A program második fordulójában 64 praxisközösség nyert el támogatást a rendelkezésre álló 4,7 milliárd forintból.



Kásler Miklós kifejtette: az egészségügyi fejlesztések a vidéki ellátóhelyek - kórházak, szakrendelők - megújításával kezdődtek 500 milliárd forintból. Az elavult kórházi infrastruktúrát 110 intézményben újították meg, a beruházások során megújult a gépek és műszerek fele. Az ország teljes területét lefedve 16 megyei kórházban az onkológiai ellátást is fejlesztették.



A miniszter kitért arra, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében 37 egészségügyi fejlesztést hajtottak végre 324,5 milliárd forintért. Ezen belül mintegy 170 milliárd forintból biztosították 21 kórház infrastrukturális fejlesztését, illetve korszerű eszközök beszerzését.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program konstrukcióinak keretében hét fővárosi egészségügyi intézmény, és nyolc vidéki, négy egyházi fenntartású kórház és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése valósul meg. Emellett energiahatékonysági beruházások történtek az Országos Onkológiai Intézet, valamint a Semmelweis Egyetem épületeiben. Harmincegy vidéki kórház nyert támogatást - 35,79 milliárd forintot - orvos- és nővérszállóinak komfortosítására.



A Modern városok programban 2017-től a tatabányai, a székesfehérvári, a salgótarjáni és győri megyei kórház korszerűsítése kezdődött el 31,2 milliárd forintból.



Magyar falu program az ötezernél kevesebb lakosú kistelepülések egészségügyi fejlesztését segíti - mondta a miniszter. Ebben a konstrukcióban eddig 190 önkormányzat nyert támogatást orvosi rendelő felújítására több mint négymilliárd forint értékben. Orvosi eszközök beszerzésére 783 kistelepülés pályázhat kétmilliárd forint keretösszegben, emellett további kétmilliárd forintból az informatikai fejlesztéseket biztosítják - részletezte.



Kásler Miklós kiemelte a közép-magyarországi régió és a főváros fejlesztését szolgáló Egészséges Budapest Programot is, amelyre 700 milliárd forintot különített el a kormány.



A program részeként három centrumkórházban, 11 országos gyógyintézetben, 13 kórházban és 32 járóbeteg-szakrendelőben folynak beruházások, orvostechnológiai eszközök beszerzése, informatikai és infrastrukturális fejlesztések.



Ismertetése szerint eddig 28 milliárd forint értékben 4200 orvostechnológiai eszközzel gyarapodtak a régió kórházai. Az informatikai fejlesztésekkel pedig több mint 42 ezer informatikai eszközt szereztek be csaknem 10 milliárd forintért.



Kásler Miklós kiemelte, az infrastrukturális fejlesztés részeként centrumkórházakat hoztak, illetve hoznak létre, amelyek irányítják és szervezik a főváros és a közép-magyarországi régió egészségügyi ellátását.



A miniszter beszélt arról is, hogy az egészségügyi dolgozók számának és képzettségi szintjének növelésére uniós forrásból több mint tízmilliárd forintot fordítottak. Ennek a programnak a keretében 18 ezren részesültek különböző típusú képzésben vagy támogatásban.



A foglalkoztatási programok keretében mintegy háromezer egészségügyi dolgozónak biztosították a többletjövedelmet, támogatták az egészségügyi dolgozók új munkakörökben történő foglalkoztatását, a több szakmát magába foglaló feladatok ellátására mobil egységeket hoztak létre.