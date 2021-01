Szerencsejáték

Tavaly négyen lettek milliárdosok a Szerencsejáték Zrt. játékosai közül

Az elvitt főnyeremények nagysága és a nyertesek száma tekintetében továbbra is a számsorsjátékok a legeredményesebbek, de a sorsjegyek és a sportfogadások is több száz szerencsést tettek milliomossá. 2021.01.11 09:45 MTI

Tavaly közel 2800-an lettek milliomosok, négyen pedig milliárdosok a Szerencsejáték Zrt. játékosai közül - tudatta a társaság hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az elvitt főnyeremények nagysága és a nyertesek száma tekintetében továbbra is a számsorsjátékok a legeredményesebbek, de a sorsjegyek és a sportfogadások is több száz szerencsést tettek milliomossá.



Az ötös lottó 63 éves történetének eddigi legnagyobb nyereményét tudhatta magáénak az a játékos, aki 38 hét halmozódás után telitalálatot ért el szelvényével, és így 6,431 milliárd forintot nyert. Ő lett 2020 első milliárdosa, akihez július közepén csatlakozott az a játékos, aki 1,7 milliárd forintot nyert az ötös lottón. Közvetlenül karácsony előtt - 21 hét halmozódás után - 3,959 milliárd forintot nyert valaki, ami a játék történetének ötödik legnagyobb nyereménye.



A hatos lottó tavalyi egyetlen milliárdos nyertese 1,376 milliárd forintot vihetett haza.



A tájékoztatás szerint továbbra is az ötös lottónak köszönhetik a legtöbben milliós nyereményüket, ezen a játékon 1150 játékos nyert egymillió forintnál nagyobb összeget. A hagyományos, papír alapú kaparós sorsjegyeknek köszönhetően 534 játékos vált milliomossá, míg az októberben útnak indított e-sorsjegyek révén tavaly év végéig 8-an nyertek milliós összeget.



A számsorsjátékok közül a Jokeren 288-an lettek milliomosok, a Puttón 171-en, a Luxoron 124-en, a Kenón pedig 123-an. A nemzetközi lottójáték, az Eurojackpot 54 nyertessel gazdagította milliomosaink számát. A Skandináv lottó esetében 23 nagy nyeremény született, ezen belül nyolcan örülhettek százmillió forint feletti összegnek - közölték.



Kitértek arra is, hogy a nemzeti lottótársaság sportfogadási kínálata is jövedelmezőnek bizonyult a játékosok számára, hiszen a Tippmixen 144, a Tippmixprón 82, a Totón 69, míg a Góltotón 3 fogadó nyert nagy összeget. Tippmixen az év legnagyobb nyereménye közel 17 millió forint, a Tippmixprón több mint 10 millió forint volt - tudatta a Szerencsejáték Zrt.