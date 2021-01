Koronavírus-járvány

MSZP: a teszteléseket folytatni kell, amíg a lakosság nem rendelkezik a megfelelő átoltottsággal

Az MSZP továbbra is azt követeli a kormánytól és Orbán Viktor kormányfőtől, hogy folyamatosan teszteljék a magyarokat, történjen meg a kontaktkutatás, addig amíg a lakosság nem rendelkezik a megfelelő átoltottsággal - mondta Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője vasárnap online sajtótájékoztatóján.



Kiemelte, még mindig védekezni kell a vírus terjedése ellen, nem lehet "ölbe tett kézzel várni" addig, amíg lesz megfelelő mennyiségű vakcina, nem lehet tudni, hogy még mennyi ideig és milyen formában kell fenntartani a különböző szigorításokat, korlátozásokat.



Ugyanakkor jelezte, azt a külföldi példákból lehet tudni, hogy a korlátozások akkor hatékonyak, ha mellettük megfelelő számban tesztelnek az adott kormányok és folyik a kontaktkutatás.



Ezért az elmúlt év eseményei után, be kell látnia a kormánynak, hogy a járvány terjedését csak úgy lehet visszafogni, a tünetmentes fertőzötteket csak úgy lehet kiszűrni, ha folyamatosan "tesztelnek, tesztelnek, tesztelnek" - közölte.



A tesztelések folytatása mellett az MSZP azt is követeli a kormánytól, hogy biztosítsa a 100 százalékos táppénzt nemcsak a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók körében, hanem minden olyan magyar számára, aki ma dolgozik Magyarországon, aki megfertőződik, aki kontaktszemély lesz és emiatt táppénzre kényszerül.



A képviselő szerint "nem jókedvükben mennek ma Magyarországon az emberek adott esetben betegen dolgozni, hanem azért mert választaniuk kell a megélhetésük és a betegségük között", ugyanis a jelenlegi szabályozás anyagilag bünteti azokat, akik a tüneteik miatt otthon maradnak.



Az MSZP úgy véli, mindent meg kell tenni azért, hogy felszámolják azt az embertelen helyzetet, amelyben a munkavállalóknak dönteniük kell az anyagi biztonságuk és a saját vagy mások egészsége között. Ezért továbbra is azt javasolják, hogy kapják meg az emberek a fizetésük 100 százalékát, tehát 100 százalékos táppénzt, ha beigazolódik, hogy koronavírussal fertőződtek meg vagy emiatt karanténba kényszerülnek.



"Nincs idő a késlekedésre, a tömeges tesztelések lebonyolításához, a kontaktkutatások lefolytatásához és a 100 százalékos táppénz bevezetéséhez Orbán Viktornak minden eszköze rendelkezésre áll, és innentől fogva nem mutogathatnak senkire. Ezért minden amit tesznek és főleg, minden amit nem tesznek meg, annak érdekében, hogy minél hamarabb le tudjuk gyűrni a koronavírus-járványt, az Orbán Viktor felelőssége és a Fidesz kormány felelőssége" - fogalmazott Bangóné Borbély Ildikó.