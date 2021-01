Családpolitika

Novák Katalin: az idősebb gyermeket örökbefogadók is kaphatnak otthonteremtési támogatást

A második gyermeknél elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig a teljes tartozást elengedik. 2021.01.10 22:30 MTI

A 2019. július elseje előtt született gyermeket örökbefogadó családoknak is megnyílik a babaváró támogatás és a jelzáloghitel elengedésének lehetősége egy módosításnak köszönhetően - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter.



Novák Katalin a közösségi oldalon közzétett videójában elmondta: az otthonteremtést segítő babaváró támogatást 2019. július elsején vezették be, és most utólag élhetnek az örökbefogadók a lehetőséggel.



Hatvan napjuk van arra, hogy igényeljék a babaváró támogatást, és rögtön kérjék azt is, hogyha egy idősebb - azaz 2019. július elseje előtt született - gyermeket fogadtak örökbe, függesszék fel a törlesztést három évre - közölte.



Novák Katalin elmondta, a második gyermeknél elengedik a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig a teljes tartozást elengedik.



Ez most már abban az esetben is igaz lesz, ha örökbefogadással teljesítik a gyermekvállalást, és 2019. július elsejét megelőzően született gyermeket fogadnak örökbe - emelte ki.



Novák Katalin kitért a jelzáloghitel elengedésére is. Azt mondta, az elengedés mértéke itt is attól függ, hány gyermeket nevelnek a családban.



Ha a családba egy második gyermek érkezik, a várandósság 12. hetét követően a fennálló lakáscélú, ingatlanfedezetű jelzáloghitelből 1 millió forintot engednek el, ha harmadik vagy további gyermek érkezik, akkor 4 millió forintot.



A 4 millió forint elengedését követően minden további gyermeknél még 1-1 millió forintot engednek el a még fennálló jelzáloghitelből - mondta el, hozzátéve, hogy ezt igényelni kell.



Novák Katalin hangsúlyozta: eddig ez a lehetőség nem volt meg azok számára, akik 2019. július elsejét megelőzően született gyermeket fogadtak örökbe. Most ezt a lehetőséget is megnyitják - mondta.