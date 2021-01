Nyugdíj

2021.01.09 19:10 MTI

Az idén is folytatódik a Nők 40, vagyis korábban elmehetnek nyugdíjba azok a nők, akiknek 40 év jogosultsági idejük van, és így nem kell megvárniuk, amíg elérik a nyugdíjkorhatárt - közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel szombaton.



A kormány a Nők 40 programmal is elismeri azt az erőfeszítést, amelyet a nők életük során a családban és a munkahelyükön párhuzamosan nyújtottak - emelték ki a közleményben.



A közlemény szerint a Nők 40 kedvezménnyel azok a nők élhetnek, akik 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek és a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba szeretnének menni, ezáltal teljes értékű nyugdíj folyósítása mellett is együtt lehetnek az unokáikkal, a családdal és akár az idős családtagok ápolásában is segítséget tudnak nyújtani.



Tájékoztatásuk szerint évente átlagosan 27 ezer nő él a lehetőséggel, amelyet 2011-es bevezetése óta közel 298 ezren vettek igénybe. A központi költségvetésben erre a célra 2021-ben is jelentős összeget, 302 milliárd forintot különített el a magyar kormány.



További részletek a Magyar Államkincstár honlapján olvashatók.