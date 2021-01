Koronavírus-járvány

Karácsony Gergely a vakcina beadatására biztatja az embereket

Karácsony Gergely főpolgármester arra kéri az embereket, hogy bízzanak a koronavírus elleni vakcinában, az orvosokban, a kutatókban, és jelentkezzenek az oltásra saját és mások védelméért.



A főpolgármester szombaton, a Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte: az elmúlt években a magyar politika sokat tett azért, hogy az emberek elveszítsék a bizalmukat a legfontosabb állami intézményekben.



"Elhihetik, ellenzéki városvezetőként nekem is ezer okom van arra, hogy ne bízzak a kormányban, de a védőoltással kapcsolatos bizalom nem a kormányról, vagy éppen az ellenzékről adott értékítélet" - mondta.



Kiemelte: az orvosok, a kutatók, az egészségügyi szakemberek "jót akarnak, amikor arra buzdítanak, hogy adassuk be az oltást."



A Magyarországon használható vakcinák mind a magyar, mind az európai hatóságok alapos vizsgálatát követően kapják meg az engedélyt, és bár a vakcinafejlesztés gyors volt, "semmiképpen nem volt felületes" - hangsúlyozta.



"A fegyver, amely megállíthatja a pandémiát, itt van mindannyiunk kezében, nem engedhetjük meg, hogy nem használjuk" - jelentette ki a főpolgármester, aki a videóban azt mondta, hogy ő is regisztrált a védőoltásra.



Karácsony Gergely a videóban ismét felajánlotta Budapest segítségét, együttműködését a kormánynak, hogy a rendelkezésre álló oltóanyagot minél többen megkaphassák, mert szerinte a fővárosi tapasztalatok, a logisztikai kapacitás és a szakemberek munkája hozzájárulhat az átoltottság növeléséhez és a járvány leküzdéséhez.