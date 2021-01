Állatvédelem

Szilveszterkor is vittek be elkóborolt kutyákat a Mol töltőállomásaira azonosítani

A járványhelyzet miatt szilveszterkor a korábbinál lényegesen kevesebben petárdáztak és tűzijátékoztak, de még így is országszerte 58 elkóborolt kutyát vittek be a Mol töltőállomásaira, hogy az ingyenes mikrochip-leolvasó segítségével hazajuttassák az állatokat.



A Mol közleménye szerint a bevitt állatok közül szinte mindegyiknek volt chipje, így a sikeres leolvasás után visszajutottak gazdáikhoz. A mikrochippel nem rendelkező kutyákat vagy örökbe fogadták, vagy a helyi menhelyre kerültek.



Az előző évben, 2019 szilveszter éjszakáján 91 kutyát vittek be a benzinkutakra azonosítani.



A Mol felidézte, hogy 2018 májusában kezdték meg az együttműködést a Vigyél Haza Alapítvánnyal. Jelenleg már 123 Mol benzinkútnál található ingyenes kutyachip-leolvasó.



A kezdeményezés indulása óta több mint 3000 elkóborolt kutyának próbáltak a Mol-kutakon segíteni, és a mikrochip-leolvasóknak köszönhetően az állatok több mint kétharmada vissza is került gazdájához.



Az adatok szerint 10-ből 8 kutya jellemzően vidéken kóborol el.