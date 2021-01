Koronavírus-járvány

Orbán: február 1-jéig meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket

Február 1-ig meghosszabbítjuk a korlátozó intézkedéseket - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában péntek reggel. A miniszterelnök közölte: több mint 42 ezer egészségügyi dolgozót oltottunk be eddig, mint mondta az oltások biztonságosak és szükségesek, én is be fogom magam oltatni.



A miniszterelnök elmondta, eddig 80 ezer oltásra elegendő vakcina érkezett Magyarországra. Leszögezte: amíg nincs elég oltóanyag, addig olyan életre kell berendezkednünk, amilyenre ilyenkor lehet.



Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a végső győzelem neve a vakcina. Mint mondta, vakcinát kell szerezni, le kell csapni, mert az EU lassú. Ezért tárgyalnak a kínaiakkal, oroszokkal, izraeliekkel, s bár látja a vitát a vakcináról az EU-ban, ilyenkor nem várni kell, hanem cselekedni - mondta, hozzátéve: ha sikerül beoltani a közvetlen veszélyben élőket, akkor a legfontosabb kötelességének eleget tett a kormány. Ismét kiemelte, hogy az egészségügy, valamint az egészségügyi dolgozók nagyszerűek, büszkék lehetünk rájuk, ahogy a magyarok hozzáállására is.



