Koronavírus-járvány

Nagyon nem jó, ha így adják be a védőoltást!

A felkar közepébe kapott oltás során az orvos a csonthártyát is megsértheti, illetve akár zsírszövetbe is kerülhet a vakcina, ami azzal is járhat, hogy teljesen hatástalan is lesz! 2021.01.08 03:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dr. Novák Hunor a Facebookon hívta fel kollégái figyelmét arra, hogyan NE adják be a védőoltásokat. Ő jelezte egyébként korábban is, hogy Orbán Viktornak sem megfelelően adták be az influenza elleni oltást.



"Egy hazai COVID-centrum tette közzé oldalán a jobboldalon lévő fotót, amit tanító jelleggel teszek közzé, mert fontos erről beszélni, ebből tanulni. Tartottam előadást a téves gyakorlatokról már orvosi konferencián, de nyilván nem lehet mindenkihez eljutni ott, ezért itt is igyekszem folytatni a tájékoztatást: Facebook oldalam tudományos célokat is szolgál, sok orvos és nővér kolléga követi írásaimat, ezért most elsősorban hozzájuk szólok" - hívta fel a szakma figyelmét az orvos.



Mint írta, ha a felkar közepébe adják az oltást, azzal a csonthártyát is könnyen megsérthetik, illetve akár zsírszövetbe is kerülhet, ami azzal is járhat, hogy a beadott védőoltás teljesen hatástalan is lesz!



"A kép baloldalán látható, hova kellene a "deltaizomba" beadni a védőoltást, ami nem a felkar középső részén található" - szögezte le.



Gyakori hiba, hogy a bőrt összecsípik: izomba adott oltásnál valójában szétlapítani kell a bőrt és merőlegesen beszúrni az oltást, hogy a tű vége ne a zsírszövetben, hanem az izomban végződjön!



"Nem hibázni szégyen. Hanem az, ha nem akarunk tanulni, fejlődni, jobban csinálni!"