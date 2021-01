Koronavírus-járvány

Csütörtökön a négy legnagyobb idősotthonban is megkezdődik a védőoltás beadása

Az oltási tervnek megfelelően, az egészségügyi dolgozók oltása mellett csütörtökön fokozatosan megkezdődik az idősotthonok dolgozóinak és lakóinak oltása is - tájékoztatta a Koronavírus Sajtóközpont szerda este az MTI-t.



Közleményükben hangsúlyozták: "az idősotthonok oltása kiemelten fontos, hiszen a koronavírus-fertőzés különösen veszélyes az idősekre és a zárt közösségekre".



Azt írták: elsőként csütörtökön az ország négy legnagyobb létszámú idősotthonában kezdik meg az oltást "a mobil oltócsapatok": a fővárosi Pesti úti idősotthonban, az újpalotai Olajág otthonban, egy pécsi és egy miskolci idősotthonban.



A mobil oltócsoportok az idősotthonokban adják be a védőoltást, a már bevezetett protokoll szerint. Az előzetes igényfelmérés szerint a négy intézmény dolgozóinak és lakóinak többsége él a védőoltás lehetőségével. A négy intézményben 447 dolgozó és 779 gondozott jelentkezett az oltásra - írták.



A fővárosi Pesti úti idősotthonban több mint félezer idős ember él, és több mint kétszázan dolgoznak ott. "Emlékezetes, hogy a járvány első hullámában ez az idősotthon vált az egyik legnagyobb gócponttá, ahol az első hullámban 55 idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg" - jegyezték meg.



Az újpalotai Olajág otthonban 160-an dolgoznak, a gondozottak száma 376. A Baptista Szeretetszolgálat pécsi idősotthonában 237 a dolgozók, és 480 a gondozottak száma. A miskolci Őszi Napsugár Otthonban 437 gondozott él és 165-en látják el őket.



Az igényeket minden idősotthonban, fekvőellátást nyújtó szociális intézményben felmérik - írta a Koronavírus Sajtóközpont, arra biztatva a dolgozókat és az időseket, "hogy védjék magukat, és éljenek az oltás lehetőségével". Az oltások ütemét a Magyarországra érkező vakcinaszállítmányok határozzák meg - írták a közleményben.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerda délután a Facebook-oldalán azt közölte: már tartanak az előkészületek, hogy az idősotthonokban élők is mihamarabb megkapják a védettséget.



Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján azt mondta: az egészségügyi dolgozók után a második körben a szociális és idősotthonok lakói és dolgozói kapják meg a védőoltást, ezekbe az intézményekbe mobil oltócsoportokat küldenek. Hozzátette: a nagylétszámú intézményekben kezdik az oltások beadását, az igényfelmérés megkezdődött.