Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a háziorvosi rendelők alkalmasak az oltások tömeges beadására

Eddig csaknem 21 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be a jelenleg működő 25 oltóponton - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília elmondta: az oltópontok nagy forgalmat bonyolítanak le, így a városi kórházakkal szeretnék bővíteni azok körét, és tervezik a háziorvosok bevonását is az oltásba. Ezért a szakember arra kérte a háziorvosokat, hogy ők is minél hamarabb kérjék maguknak a védőoltást.



Az országos tisztifőorvos szerint a háziorvosi rendelők alkalmasak az oltások tömeges beadására, hiszen minden feltétel adott; tudják hűteni az oltóanyagot és a sürgősségi ellátásra is fel vannak készülve.



Hozzátette: az egészségügyi dolgozók után a második körben a szociális és idősotthonok lakói és dolgozói kapják meg a védőoltást, ezekbe az intézményekbe mobil oltócsoportokat küldenek.



Hozzátette: a nagylétszámú intézményekben kezdik az oltások beadását, az igényfelmérés megkezdődött.



Emlékeztetett arra, hogy kedden 39 ezer adag védőoltás érkezett Magyarországra, idáig már 78 ezer ember oltására elég vakcinát szállítottak az országba. A jövő héten újabb szállítmány, majd azután hetente további oltóanyag-mennyiség érkezik majd - közölte.



Elmondta azt is, hogy az eddig beoltottaknál nem jelentkeztek különösebb egészségügyi problémák. Eddig öt mellékhatás-bejelentés érkezett, ezek kivizsgálása zajlik. Jellemzően kiütés, izomremegés a tünet. Ezek "múló reakciók", nem súlyosak - mondta.



Az országos tisztifőorvos közölte azt is, hogy eddig Magyarországon nem azonosították a Nagy-Britanniából származó vírusmutációt. Hozzátette azonban, hogy számos vizsgálat zajlik a vírus örökítőanyagának feltárására.

Müller Cecília szerint a járvány elleni védekezés érdekében meghozott intézkedéseket január 11. után is indokolt fenntartani, azonban - mint mondta - erről a kormány dönt. Hozzátette: Európában továbbra is tart a járvány, a környező országokban ismét jelentősen emelkedett a fertőzöttek száma.



Kérdés kapcsán beszélt arról is, hogy még mindig lehet kérni az influenza elleni védőoltást, és nemsokára további 360 ezer adag magyar gyártású vakcina áll majd rendelkezésre. Jelenleg nincs influenzajárvány Magyarországon, a megbetegedési szám a fele a járványküszöbnek.



A járványügyi adatokat ismertetve az országos tisztifőorvos elmondta, az elmúlt napon 2047-tel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma, 118-an haltak bele a betegség szövődményeibe; a legfiatalabb 52 éves, a legidősebb 97 éves volt. Kórházban a vírus szövődményei miatt 5646 embert kezelnek, közülük 396-an szorulnak lélegeztetésre - mondta.



Csökkent az aktív fertőzöttek száma, ők jelenleg 142 029-en vannak, és emelkedik a gyógyultak száma is, 179 541 ember épült fel a fertőzésből - ismertette.



Müller Cecília jelezte, a mintavételi számot a délelőtt folyamán frissítették a koronavírus-honlapon. Eszerint az elmúlt napon 22 729 mintavétel történt, ez 2 750 625 mintavételt jelent összesen.