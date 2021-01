Ügyészség

Kóros elmeállapota miatt nem büntethető a nagyanyja megölésével vádolt férfi

Felmentését és kényszergyógykezelésének elrendelését indítványozta az ügyészség annak a férfinak, aki a vádhatóság szerint megölte 90 éves nagyanyját Edde községben tavaly márciusban - tájékoztatta a Somogy Megyei Főügyészség szerdán az MTI-t.



Azt írták: a zárkózott, állástalan, édesanyjával egy háztartásban élő 34 éves férfi a gyilkosság napján azért kereste fel a sértettet, hogy pénzt kérjen tőle, mert közműtartozása halmozódott fel, nem tudta fizetni az internetszolgáltatást sem.



A vádlott késeket és kalapácsokat is vitt magával azzal a szándékkal, hogy nagyanyja elutasító válasza esetén erőszakot alkalmaz. Miután az idős nő nem volt hajlandó pénzt adni neki, vitatkozott vele, a földre lökte, késsel többször megszúrta, kalapáccsal fejbe ütötte.



Bár a férfi tudta, hol tartja a pénzét a nagyanyja, nem kezdett értékek után kutatni a nő halála után, hanem telefonon elmondta testvérének, mit tett, és megvárta, amig a rendőrök a helyszínre érnek.



Az ügyészség kitért arra, hogy a vádlott elmezavarban szenved, korábban már kezelték emiatt, azonban nem látta be, hogy beteg, ellenőrzésekre nem járt, gyógyszerei szedését abbahagyta.



A Somogy Megyei Főügyészség az ügyben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot.



Hangsúlyozták: a vádhatóság azért kérte a bíróságtól a férfi felmentését és kényszergyógykezelését, mert elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni.