Koronavírus-járvány

Sas József is elkapta a koronavírust

A kabarékirály hosszú ideje otthonában betegeskedett, ám sajnos így is elérte őt a járvány. 2021.01.05 15:09 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kabarékirály, Sas József is elkapta a koronavírust - tudta meg a Blikk.



A hosszú ideje betegeskedő 82 éves humorista a lap szerint kórházba is került.



A méltán népszerű humoristát még a széltől is óvta felesége, Zsuzsa asszony, ugyanis sokat betegeskedett.



Sas József miután három éve orvosai tanácsára visszavonult a munkától, tavalyelőtt újévkor utazott a feleségével Thaiföldre. 10 nappal a hazaindulásuk előtt kapott kétoldali stroke-ot. A művész hónapokat töltött kórházakban és rehabilitációs intézetekben.