Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: már valamennyi egészségügyben dolgozónak, gyógyszerésznek elérhető a védőoltás

Már valamennyi egészségügyben dolgozó számára elérhető a védőoltás; azokból a városi kórházakba is szállítanak, nemcsak az oltópontokra - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília emlékeztetett: eddig a sürgősségi, intenzív ellátásban, illetve közvetlenül a koronavírusos betegek ellátásában résztvevőket oltották, ez a kör most bővül mások mellett a járóbeteg- és az egyéb fekvőbeteg-szakellátást végzőkkel, a fogorvosokkal, háziorvosokkal, védőnőkkel, iskolaorvosokkal, gyógyszerészekkel is.



Hozzátette, az oltóanyagból - amelyből kedden is érkezett újabb 39 ezer adag - nemcsak az oltópontokra, hanem a városi kórházakba is szállítanak, hogy az ott dolgozókat helyben be lehessen oltani.



Jelenleg Magyarországon 78 ezer 875 ember oltására elegendő vakcina van, 15 ezernél több egészségügyi dolgozót már beoltottak, és készülnek a bentlakásos szociális intézményekben élők és az ott dolgozók oltására is - mondta az országos tisztifőorvos.