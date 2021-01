Koronavírus-járvány

Megérkezett az újabb vakcinaszállítmány

Megérkezett a harmadik vakcinaszállítmány Magyarországra - hangzott el az M1 aktuális csatornán kedd délelőtt.



Az M1 csatorna tudósítója azt mondta, 35 ezer adag oltóanyag érkezett, ebből mintegy 5000 a Semmelweis Egyetem központi gyógyszertárába került.



Az oltóanyagot mínusz 80 Celsius-fokra hűtve szállították, és ezen a hőmérsékleten tárolják tovább egy speciális fagyasztószekrényben.



Hozzátette, az egyetemre érkezett vakcinával egészségügyi dolgozókat oltanak be. Közülük már mintegy kétezren kapták meg az oltást, és eddig senkinél nem alakult ki komolyabb mellékhatás.



Az oltást három héttel később megismétlik, mert csak így alakul ki a teljes védettség - hangzott el.



Az M1 tudósítója elmondta azt is, a Pfizer-BioNTech vakcinájából összességében 4,4 millió adag érkezik Magyarországra, de a kormány más gyártókkal is kapcsolatban van, és több mint 17 millió adag oltóanyagot kötött le.