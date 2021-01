Koronavírus-járvány

Gyurcsány, Karácsony és Fekete-Győr is be fogja oltatni magát

Gyurcsány, Karácsony és Fekete-Győr is be fogja oltatni magát

Ha eljön az ideje, beszámolnak majd az oltásról a nyilvánosság előtt. Szerintük ennek legkésőbbi időpontja a nyár lehet.

Az ATV Híradója megkérdezte az ellenzéki pártvezetőket, hogy beoltatják-e magukat koronavírus ellen.



Kivárja a sorát a Momentum 31 éves elnöke, de beoltatja magát. Fekete-Győr András azt mondta az ATV Híradónak, hogy tart a betegségtől, de nem mindegyik oltóanyagot fogadná el.



Kérdésükre Fekete-Győr András Kincses Gyula MOK-elnök a szavait idézte, aki azt mondta, hogy azt válasszuk, amit az európai gyógyszerügynökség elfogadott. "Hogyha a kínait elfogadta, akkor szuper, akkor válasszuk a kínait is adott esetben, de az orosz vakcinát nem fogadta le az európai gyógyszerügynökség, innentől kifolyólag én nem vagyok hajlandó beadni magamnak" - mondta a Momentum elnöke.



Gyurcsány Ferenc és a DK vezető politikusai beoltatják majd magukat. Írásban azt közölték, hogy az unió által engedélyezett vakcinákkal, és a hivatalos oltási sorrendnek megfelelően.



Budapest főpolgármestere szerint oka van annak, hogy az emberek egy része nem bízik a vakcinában. Karácsony Gergely egyébként szintén beoltatja majd magát.



A főpolgármester szerint "az elmúlt időszakban nem volt őszinte, tényszerű és az állampolgárokat partnerként kezelő kommunikáció a járvány kapcsán, ennek sajnos most különösen isszuk meg a levét azzal, hogy sok a bizalmatlanság a magyar polgárokban az egész folyamattal kapcsolatosan".



Karácsony Gergely azt várja, hogy a kormány bevonja az önkormányzatokat az oltás megszervezésébe, enélkül, ahogy fogalmazott, már a következő járvány is elkezdődik, mire mindenkit beoltanak.



Az MSZP társelnöke is a kormány iránti bizalom hiányának tulajdonítja az oltás elutasítását. Egyébként Tóth Bertalan is beoltatja majd magát.



Tóth Bertalan szerint "a Fidesz-kormány ugyanis sok információt elhallgat, illetve manipulál, és ezzel indokolatlan félelmeket gerjeszt".



Szerinte "sok magyar ember azért nem bízik a vakcinában, mert nem bízik a Fidesz-kormányban".



Az LMP társelnökének már a profilképe is egyértelművé teszi, hogy beoltatja magát idén. A különböző vakcinák közötti választást azonban Kanász-Nagy Máté a háziorvosára bízza.



"Teljes mértékben megbízom a háziorvosomban, szerintem ők ezt el fogják tudni dönteni, és én hallgatni fogok rájuk" - mondta.



