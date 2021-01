Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek a kórházi oltópontokon a védőoltásért

Huszonötre nőtt hétfőn azoknak a kórházi oltópontoknak a száma Magyarországon, ahol az egészségügyi dolgozók jelentkezhetnek a védőoltás beadására - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília beszámolt arról, hogy eddig mintegy 12 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első oltását. Arra biztatta az egészségügyi dolgozókat, éljenek a lehetőséggel, a bejelentkezéshez szükséges elérhetőségeket megtalálják a koronavirus.gov.hu oldalon és a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján.



A tisztifőorvos hangsúlyozta: sikeres a koronavírus-járvány elleni védekezés, napok óta csökken az aktív fertőzöttek száma, és nő a gyógyultaké. Jelezte, vasárnap 856-tal emelkedett az újonnan azonosított fertőzöttek száma, 93-an elhunytak. Az aktív fertőzöttek száma 150 ezer alatt van, és 174 070-en gyógyultak meg a pandémia kezdete óta. Kórházban 5667 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 400-an vannak lélegeztetőgépen.



Közölte: kedden újabb adag, 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezik az országba. Legelőször azokat az egészségügyi dolgozókat oltották be, akik a sürgősségi, intenzív ellátásban, illetve közvetlenül a koronavírusos betegek ellátásban vesznek részt. Jelenleg a más területen, de szintén a kórházi ellátásban résztvevők oltása zajlik, és hétfőn közvetlenül azon intézményekbe is szállítanak oltóanyagot, ahol korábban jelentkeztek a vakcinára. Ennek célja, hogy a munkatársaknak még az oltópontig se kelljen elmenniük, hanem helyben, a munkahelyükön juthassanak hozzá a védőoltáshoz - ismertette.



Müller Cecília úgy fogalmazott, a cél az, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több ember kapja meg a védőoltást. Hozzátette: fontos, hogy az emberek felismerjék a védőoltások jelentőségét, mert ezzel nemcsak saját magukat, hanem a környezetüket is megvédhetik a súlyos szövődménnyel járó vírusfertőzéstől.



Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos azt mondta, a rendelkezésre álló oltóanyagot a gyártó cég alkalmazási leiratának megfelelően adagolják. Magyarország - több európai uniós országgal szemben - a rendelkezésre álló készletekből "tartalékol", ami biztosítékot jelent arra, hogy az oltás második adagját a 21. napon megkaphassák az elsővel már beoltottak - mondta.



Szintén kérdésre reagálva elmondta, hogy aki a közelmúltban esett át a fertőzésen, annak a szervezetében körülbelül hat hónapig termelődik ellenanyag a vírussal szemben. Ugyanakkor nekik is azt javasolta, jelentkezzenek a védőoltásra, hiszen akadálya nincs az oltás felvételének.

Arra a kérdésre, hogy a gyerekek mikor kaphatnak oltást, Müller Cecília jelezte: a Pfizer-BioNTech által gyártott vakcina 16 éves kor alatt nem adható, mert ebben a korosztályban nem volt kellő számú klinikai vizsgálat. A fiatalok azonban kevésbé veszélyeztetettek - mondta -, náluk nem jellemző a súlyos lefolyás, de zajlanak klinikai vizsgálatok a gyerekek részére adható oltással is.



Az orosz védőoltással kapcsolatban Müller Cecília annyit mondott, hogy abból hatezer adag érkezett Magyarországra. "Ez egy tudományos lehetőséget biztosít a két ország kutatói között, és magában foglalja azt, hogy akár egy újabb vakcinát is rendelkezésre bocsássunk, ha igazolódnak azok a tudományos eredmények" - fogalmazott.