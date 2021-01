Színes

Gáspár Zsolti polgármester szeretne lenni

Úgy döntött, elindul a következő polgármesteri választáson Gáspár Zsolt.



"A polgármesterünk harminc éve vezeti a falut és nincs is vele különösebb baj, de szerintem elfáradt, miközben bennem buzog a tettvágy" - árulta el a Ripostnak Gáspár Győző testvére, akinek már konkrét tervei is vannak, hogyan tehetné élhetőbbé Nógrádmegyert.



"Szeretném, ha minden házba be lenne kötve az internet, hogy kinyíljon a világ azok számára is, akiket most az anyagi helyzetük beszorít a falu határain belülre. De újra akarom nyitni a gyógyszertárat is, ami már nagyon-nagyon régen bezárt. Nem beszélve az utak minőségéről és arról, hogy a település több utcájában nincs közvilágítás" - sorolta terveit Gáspár Zsolt, aki jelenleg egyébként birkákkal foglalkozik, és bennük is lát fantáziát.



"Arra gondoltam, miért ne lehetne ezekről a tüneményekről híres Nógrádmegyer? Jártam Indiában, ahol ugye szentként tisztelik a teheneket és mindenfelé szabadon járkálnak ezek az állatok. Szerintem jópofa lenne, ha ezt honosítanánk meg itt is. A birkák nappal járkálhatnának faluszerte, így aki csak erre jár, beléjük botolhatna" - vélekedett Gáspár Zsolt.