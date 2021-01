Koronavírus-járvány

Meghalt 103 beteg, 1307-tel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 103, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 1307 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.



A kormányzati portálon azt írták: 327 995-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 9884-re emelkedett, a gyógyultak száma 168 381.



Az aktív fertőzöttek száma 149 730-ra csökkent. Kórházban 5619 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 403-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 16 537-en vannak, a mintavételek száma 2 691 904-re nőtt.



Kiemelték: a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy megérkezett a vakcina Magyarországra. Az eddig érkezett 80 ezer adag Pfizer-vakcina 40 ezer egészségügyi dolgozó oltását teszi lehetővé. Az egészségügyi dolgozók oltása már 21 kórházi oltóponton zajlik. A következő hetekben újabb szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat az oltás.



Az év első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor a Magyarországra érkező további vakcinákkal megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. A védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon és postai úton eddig csaknem 600 ezren regisztráltak.



Ezen a hétvégén zajlik az óvodai és iskolai dolgozók gyorstesztelése, akik az óvoda- és iskolakezdés előtt megtudhatják, ha esetleg fertőzöttek. A cél továbbra is az, hogy az óvodák és iskolák működése zavartalan legyen és a kisgyermekes szülők dolgozni tudjanak.



Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget és felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat is. A járvány lassítása és a kórházak teljesítőképessége érdekében továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések.



Este 8 és reggel 5 óra között is kijárási tilalom van érvényben.



Magán és családi rendezvények (például születésnap) maximum 10 ember részvételével tarthatók be, de ebbe a 14 év alattiak nem számítanak bele.



Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Felhívták a figyelmet, hogy a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.



Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan résztvevő szociális dolgozók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedést.

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak. Mindennemű rendezvény - köztük a kulturális események - megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.



Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek, esküvők pedig csak lakodalom nélkül tarthatóak meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7-től reggel 7 óráig. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon" - szögezték le. Annak érdekében, hogy a koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, a halasztható műtéteket felfüggesztették, az ellátásba bevont kórházak és koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak számát bővítették.



A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is mindenkitől azt kérik: kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.



Az egészségügyi védekezés részeként az ingyenes influenza elleni oltások beadása is zajlik. Az influenza elleni védőoltással folyamatosan ellátják a háziorvosi praxisokat.



A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - közölték.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (62 423) és Pest megyében (41 036) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (18 939), Hajdú-Bihar (18 796) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (18 607). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (6503).