Koronavírus-járvány

Már nyilvános, kik és milyen sorrendben kapnak védőoltást

A Nemzeti Népegészségügyi Központ december 31-én tette közzé honlapján az oltási tervet. A tájékoztató szerint azokat a TAJ-számmal rendelkező, 18 évnél idősebb állampolgárokat olthatják be, akiknél az elmúlt 6 hónapban nem igazolódott be a koronavírus-fertőzés, függetlenül attól, hogy voltak-e tünetei. Ez azt jelenti, hogy aki a tavaszi első hullámban fertőződött meg és lett beteg, az megkaphatja a vakcinát.



Az NNK szerint a lakosság tömeges oltásánál prioritási sorrendet kellett felállítani az önkéntesség, és a Covid-19 megbetegedés szempontjából veszélyeztetettség alapján. A sorrend:



1. Egészségügyi dolgozók: részletezi a tájékoztató, hogy kik tartoznak ide, többek között az orvosok, az ápolók, az orvoshallgatók és a védőnők. Az egészségügyben dolgozók (takarítók, adminisztratív feladatokat ellátó dolgozók) is az első között kaphatják meg az oltást. Jövő héttől 25 ponton oltathatják be magukat.



2. Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülők: nekik nem szükséges regisztrálni az oltáshoz, és nem is lehet az oltás feltétele a regisztráció, a szociális intézményekben érdemes megszervezni oltásukat.



3. Covid-19 szempontjából veszélyeztetett 60 évnél idősebbek: nekik már érdemes regisztrálniuk az NNK szerint, mert megbecsülhetővé válik, hogy hányan szeretnék beoltatni magukat. A regisztráció menetéről itt írtunk. Eddig közel 600 ezren regisztráltak.



4. A rendvédelmi szervek dolgozói és közigazgatási szervek kormánytisztviselői , akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal: mindkét csoportnál a munkahelyhez kötötten történne az oltás, regisztráció nélkül.



5. 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek: itt azt írja a tájékoztató, hogy elsőként a regisztráltak oltása javasolt, de az nem ismert, hogy a regisztráció és a betegségekre vonatkozó adatok hogyan köthetőek össze. A regisztráció során a nevet, lakcímet, életkort, TAJ-számot és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámot, e-mail-címet kell megadni.



6. Kritikus infrastruktúrában dolgozók.



7. Valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak.