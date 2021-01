2021

Rendhagyó Himnusz és újévi beszéd volt a tévében - videó

Fischer Iván karmester vezényletével és a társadalom perifériáján vagy fogyatékkal élők valamint a COVID miatt a frontvonalban dolgozók bevonásával különleges formában volt hallható a Himnusz 2021 első másodperceiben a kereskedelmi csatornán, ahol idén sem politikusi beszéddel nyitották az évet.



Az állami M1 tévécsatornától eltérően nem az ott minden évben beszédet mondó Áder János köztársasági elnök szónoklatát láthatták az RTL Klub nézői, hanem Fischer Iván Kossuth-díjas karmester, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója, Budapest díszpolgára, a brit Királyi Zeneakadémia tiszteletbeli tagja köszöntette elsőként a csatorna nézőit éjfélkor, 2021. január 1-jén, az újév első perceiben – számolt be róla a Média1.



A beszédre azt követően került sor, hogy az egykor az Országgyűlés Képviselőházának is helyet adó Budapesti Olasz Kultúrintézetben a Budapesti Fesztiválzenekar különleges formában előadta a Himnuszt Fischer vezényletével A produkció különlegességét az adta, hogy a profi énekesek mellett a kórusban a társadalom perifériáján vagy fogyatékkal élők (köztük autisták), illetve az idei évet különösen megszenvedő idősek, ápolók képviselői, rendőr, óvónő, roma kislány és Krisna-tudatú hívő is helyet kaptak, és együtt énekelték a Himnuszt.



Fischer Iván rövid, mindössze 40 másodperces, a Himnusz utáni beszédében arról beszélt, hogy 2021 elején most még segítsük egymást maszkhordással, távolságtartással és önmagunk beoltatásával, de mindezt azért, hogy néhány hónap múlva felszabadulhassunk és végre bátran megölelhessük egymást, ne kelljen félnünk egymástól, ne legyen szükség távolságtatásra, visszatérhessünk közösségeinkbe, és érezhessük, hogy összetartunk. Fischer Iván reményt keltő beszédében jó kedvet és közösséget kívánt Magyarországnak 2021-re.



Az RTL egyébként egy másik „közszolgálati” tartalommal is készült. Egy videós összeállításban családokat, szülőket kérdezett arról, milyen reményekkel vágnak neki 2021-nek.



Az RTL Klub nem először dönt úgy, hogy politikusi szónoklat helyett egy sokak által kedvelt, különleges ember beszédének biztosít terepet. Tavaly ilyenkor a súlyos betegségből felépülő Kulka János színművész tartott köszöntőt a csatornán.



Akit egyébként érdekelt, az RTL Híradóban betekintést kapott abba is, miről beszélt Áder János köztársasági elnök az állami M1-en. Áder újévi üzenetének lényege az volt, hogy 2021-ben hálásnak kell lennünk a megmentett életekért és azoknak a tanároknak, ápolóknak, akik ilyen nehéz helyzetben is működésben tartják az országot.