Családpolitika

Családokért felelős tárca nélküli miniszter: az újévben is igényelhető a babaváró támogatás

2021-ben is igényelhető a családvédelmi akciótervben meghirdetett babaváró támogatás - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter pénteken az MTI-vel.



A miniszteri közleményben kifejtették: azoknak a házaspároknak, akik családot terveznek alapítani, gyermekeket szeretnének, remek lehetőség a babaváró támogatás arra, hogy akár tízmillió forinttal növeljék az anyagi mozgásterüket. Ha megszületnek a gyermekek, akkor ezt az összeget részben vagy egészben nem kell visszafizetni. A kölcsönt vér szerinti és örökbefogadott gyermekek után is lehet igényelni.



A támogatást 2019. július elseje óta több mint 130 ezren igényelték, és a már folyósított babaváró támogatások összege meghaladta az ezer milliárd forintot. Az eddig felvett babaváró támogatás átlagosan 9,7 millió forintos segítséget jelent a családoknak - emelték ki.



A babaváró támogatás maximum 10 millió forint összegű kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, amelyet 2022. december 31-ig igényelhetnek a házaspárok. A törlesztő részlet legfeljebb havi 50 ezer forint, a futamidő 5-20 év.



Ha a kölcsön igénylésétől számítva 5 éven belül megszületik az első gyermek, a kölcsön továbbra is - immár a teljes futamidő alatt - kamatmentesen törleszthető, a törlesztést pedig 3 évre felfüggesztik. A második gyermek születésénél újabb 3 évig nem kell törleszteni, és a fennálló tartozás 30 százalékát is elengedik, a harmadik gyermeknél pedig a teljes fennmaradó összeget átvállalja az állam.



A támogatás önerőként is beszámíttatható, ha új lakásba költözne a család és ehhez jelzáloghitelt vesz fel, valamint hitelkiváltásra is felhasználható.



Kitértek arra is, hogy a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig a kormány meghosszabbítja a lejáró ügyintézési határidőket annak érdekében, hogy az igénylők ne essenek el a támogatási lehetőségtől, illetve a támogatásokat már felvettek esetében ne keletkezzen a határidő-túllépés miatt mulasztás. Meghatalmazással, párok esetében egy ember is elintézheti a támogatás igénylését, szerződéskötést.



A társadalombiztosítási jogviszony megszakadása sem eredményezi automatikusan 30 napon túl a korábban szerzett tb-jogviszonyok beszámíthatóságának elvesztését, ha a veszélyhelyzet alatt veszítette el valaki a munkahelyét - olvasható családokért felelős tárca nélküli miniszter közleményében.