OKF: a mostani szilveszteren is okoztak tüzet a tűzijátékok

Az elmúlt év utolsó napján 125 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, 29 tűzesetnél és 58 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. 2021.01.01 11:22 MTI

A mostani szilveszteren a szigorítások miatt sokkal kevesebb, de így is kilenc tűzeset történt tűzijáték miatt. Az új év első napján egy ember meghalt szén-monoxid-mérgezés miatt - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője pénteken az MTI-t.



Mukics Dániel azt írta: az elmúlt év utolsó napján 125 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, 29 tűzesetnél és 58 műszaki mentésnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.



Szegeden egy szeméttároló égett, amit tűzijátékok gyújtottak meg. Mátészalkán egy felújítás alatt álló étteremben okozott tüzet egy tűzijáték. A tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat, és két gázpalackot hoztak ki az étteremből.



Társasház erkélyén volt tűz egy tűzijáték miatt Budapesten a VIII. kerületben. Szintén Budapesten a III. kerületben tűzijátékos dobozok izzottak egy iskola udvarán. A VI. kerületben egy társasház hatodik emeleti erkélyén égett egy beépített napellenző.



Tűzijáték okozta azt a tüzet is, amelyben egy ponyvaszerkezetű garázs égett Felsőzsolcán. Tiszaalpáron egy családi ház teteje gyulladt ki pirotechnikai termék miatt. Dunaharasztiban tűzijáték miatt égett egy családi ház teteje és a tűz a szomszéd telken álló járműben, illetve a két ház közötti kerítésben is kárt tett. Gerdén ugyancsak tűzijáték miatt gyulladt ki egy családi ház teteje.



Budapest III. kerületében egy karácsonyfán meggyújtott csillagszóró miatt gyulladt ki egy társasházi lakás. A tűzoltók a lángokat megfékezték, de a lakás lakhatatlanná vált, az ott élő három ember elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.



A szóvivő kitért arra is, hogy péntek reggel, Pannonhalmán két embert eszméletlen állapotban találtak otthonuk fürdőszobájában. A szén-monoxid-mérgezés következtében egyikük életét vesztette.



Ugyancsak a szén-monoxid miatt Csorváson hárman lettek rosszul. Ott a tűzoltók a gázkazán mellett rendkívül magas szén-monoxid-koncentrációt mutattak ki - írta Mukics Dániel.