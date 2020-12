Koronavírus-járvány

Operatív törzs: 339 ember szegte meg a kijárási tilalom szabályait szerdán - videó

A kijárási tilalom megszegése miatt szerdán 339 ember ellen intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte: a november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-étől felváltó kijárási tilalom alatt eddig 18 846 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.



Kérdésre válaszolva az alezredes a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik hatékony intézkedésének nevezte a kijárási tilalmat, amelyet szilveszter este sem oldanak fel. Csütörtök este nyolc óra és péntek reggel öt óra között is érvényben van a kijárási tilalom, mindenkinek az otthonában kell tartózkodnia - nyomatékosította.



Közölte: a rendőrség szilveszterkor is "a megfelelő létszámmal készül a közterületi feladatok ellátására", amiben segítséget nyújt a Magyar Honvédség hivatásos állománya, valamint a polgárőrök is. A rendőrség célja a megnyugtató közterületi jelenlét biztosítása - mondta Kiss Róbert.



Az alezredes arra kért mindenkit, hogy a közös védekezési eredmények megtartása érdekében tartsa be a szabályokat. Hangsúlyozta: a védelmi intézkedések megszegése rendőri intézkedést és szabálysértési szankciókat vonhat maga után.



Kiss Róbert ismertette: a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán 187 esetben volt szükség rendőri fellépésre, így már 16 909-re emelkedett az emiatt elrendelt intézkedések száma. Ezek közül 169 a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek be nem tartása miatt történt. A rendőrök 45 esetben figyelmeztetéssel éltek, 65 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 59 szabálysértőt pedig feljelentettek. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt szerdán a tömegközlekedési eszközökön és megállóhelyeken két, az üzletekben és bevásárlóközpontok területén 16 emberrel szemben léptek fel a rendőrök.



A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 688 rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 184 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 494 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására és az üzletben való tartózkodásra vonatkozó szabályokat nem tartották be.

A Magyarország területén személyforgalomban átutazók közül szerdán 26 szabályszegő ellen kellett intézkedni. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartók ellen eddig 9011 esetben történt rendőri intézkedés - ismertette.



Szerdán 9675 alkalommal ellenőrizték a rendőrök személyesen a hatósági házi karanténban lévőket, és aznap 2912 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el. Jelenleg 17 704-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 2131-en vállalták, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a karanténszabályokat - tájékoztatott Kiss Róbert.