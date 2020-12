Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: reményteli, hogy az új évben rendelkezésre állnak hatékony védőoltások

Az idén ugyan az egész életet felforgatta a pandémia, 2021-re viszont úgy lépünk át, hogy bár még tart a koronavírus-járvány, az új évben már rendelkezésre állnak hatékony védőoltások - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília emlékeztetett: az év utolsó napjaiban, "szinte karácsonyi ajándékként" Magyarországra is megérkezett a hatékony vakcina. A mostanáig érkezett összesen 80 ezer vakcinából 21 oltóponton zajlik az oltások beadása. 5110 egészségügyi dolgozó már megkapta az első védőoltást - közölte.



Az országos tisztifőorvos szerint a vakcinaszállítmányok érkezése hatékony lépést jelent a járvány elleni védekezésben. "Ezzel emberi életeket fogunk tudni menteni" - fogalmazott. Elmondta, jövőre a legnagyobb kihívás a védőoltások beadásának megszervezése lesz. Sokan jelentkeztek előzetesen oltásra, igyekeznek már 2021 első negyedévében minél többeket beoltani, "mert ez a következő megoldás a járványkezelésben" - húzta alá.



Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy "nem dőlhetünk hátra, mert a pandémia továbbra is zajlik". Az elmúlt 24 órában 2971-gyel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma és 108-an elhunytak. 5856 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 402-en még mindig lélegeztetésre szorulnak.



Minden korosztály érintett lehet - mondta, de megjegyezte, továbbra is elsősorban az idősek, illetve a krónikus betegségben szenvedők halnak meg a fertőzés következtében. Az elmúlt napon elhunytak között 51 éves volt a legfiatalabb és 99 éves a legidősebb.



Kiemelte: a 2020-as év szinte egészében a járvány kezeléséről, a pandémiáról szólt. A koronavírus-járvány mindenki életét megváltoztatta, "kicsit felforgatta", átrendeződtek a viszonyok, a társadalmi élet, a gazdaság. "Többen elvesztettük szeretteinket, ismerőseinket" - mondta Müller Cecília, aki mindenki felé részvétét fejezte ki.

Ugyanakkor azt mondta: az elmúlt napok bizakodásra is okot adnak, mivel az aktív fertőzöttek száma csökkent, a gyógyultak száma pedig emelkedett. Már több mint 150 ezren meggyógyultak a fertőzésből.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy este 8 óráig van még lehetőség online időpontfoglalásra az óvodai és iskolai dolgozók számára a szombaton és vasárnap 7 és 19 óra között, az ország 99 helyszínén biztosított gyorstesztelésre. A regisztrációs cím megtalálható a koronavirus.gov.hu és az oktatas.hu oldalon is - közölte.



Az országos tisztifőorvos mindenkitől azt kérte: "bízzanak a vakcinában". Örömét fejezte ki, hogy a vakcinainfo.gov.hu oldalon, valamint levélben is sokan jelentkeztek a védőoltásra. Azt mondta: céljuk, hogy már az első negyedévben, ahogy érkeznek a vakcinaszállítmányok, minél több embert beolthassanak.



Elmondta, hogy a jelenlegi 21-ről, jövő hétfőn 25-re bővítik az oltópontok számát. Az oltási terv szerint az egészségügyi dolgozók után a szociális intézmények dolgozói és lakói következnek, majd a krónikus betegségben szenvedők, után pedig a kritikus infrastruktúra területe következik.



A tisztifőorvos jelezte: a védőoltás változatlanul önkéntes. Ezzel együtt az emberektől azt kérte: segítsék ezt az óriási feladatot, a védőoltások lehető legrövidebb időn belül, legszélesebb körben való beadását.



A védőoltások beadásával, az oltási tervvel kapcsolatban több kérdést is kapott a tisztifőorvos. Ezekre válaszul elmondta: az oltási tervnek megfelelően az első vonalban feladatot ellátó egészségügyben dolgozókkal kezdték az oltást. Első körben körülbelül 30 százalékuk jelentkezett az oltásra, de azóta számuk egyre növekszik. Ha azt látják, hogy az egészségügyben már csökkent az igény, akkor tudják megkezdeni a szociális intézmények dolgozóinak és lakóinak oltását. Kiemelte: az oltási rend dinamikusan bővül. A beérkező oltóanyag-mennyiségtől függően tudják bővíteni az oltás lehetőségét a további területeken.

Müller Cecília a szilveszter napján tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a köszönet az első. Azt mondta: akik a járvány elleni védekezésben egész évben "a gátakon álltak", rendkívüli teljesítményt nyújtottak. Köszönetet mondott az egészségügyben, a szociális szférában, a közigazgatásban dolgozóknak, a katonáknak, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboros és közigazgatási munkatársainak, akik egész évben mellette álltak. Köszönetét fejezte ki továbbá a médiának, amely folyamatosan segítette a hiteles információk közvetítését, továbbá mindenkinek, aki a szabályok betartásával segítette a járvány elleni védekezést.



Az országos tisztifőorvos megköszönte mindenki támogatását. Reményét fejezte ki, hogy "a tudomány, a tudósokon, a bizonyítékokon alapuló orvoslás győz, a józan ész győz a sok-sok eltévedt információ között" és mindenkinek, áldott, békés, "Covid-mentes, Covid-szegény" új évet kívánt.