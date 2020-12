Koronavírus-járvány

Karácsony: a vakcina jelenthet egyedül megoldást

A koronavírus elleni oltás jelenthet egyedül megoldást ahhoz, hogy túl legyünk a járványon, és dolgozni kell a vakcina iránti bizalom növekedéséért - írta a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.



Arra, az alighanem mindenkit foglalkoztató kérdésre, hogy mikor és hogyan leszünk túl a koronavírus-járványon, a válasz világos: "a vakcina jelenthet egyedül megoldást" - fogalmazott Karácsony Gergely, aki ugyanakkor felvetette: mégis miért vannak olyan sokan, akik a felmérések tanúsága szerint nem akarják beoltatni magukat.



Szerinte a kulcs a bizalom. A kormányoknak, önkormányzatoknak, tudósoknak, orvosoknak és tudós orvosoknak most mind azon kell dolgozniuk, hogy a vakcina, az oltás iránti bizalom növekedjen - írta a politikus. A bizalom pedig csak és kizárólag tiszta, egyenes és őszinte beszéddel, a tények ismertetésével és tiszteletével, együttműködéssel és partnerséggel állítható elő vagy pontosabban: állítható helyre.



Szerinte "ezért megengedhetetlen, ezért káros, hogy a kormány továbbra sem beszél őszintén, továbbra is trükközik a járvánnyal kapcsolatos adatokkal." Mindez oda vezet, hogy a koronavírus-vakcinával szemben szkeptikus válaszadók közel egyharmada arra a kérdésre, miért nem akarja beoltatni magát, úgy válaszolt: mert nem bízik a kormányban - fűzte hozzá.



A főpolgármester szánalmasnak nevezte, hogy a kormány szerdán már nem közölte a fővárosi járványügyi adatokat, miután minap egy bejegyzésében elemezte azokat. Ebben a bejegyzésében az Eurostat számai alapján arra a következtetésre jutott, hogy a valós halálozási számok magasabbak lehetnek a közöltnél, és hogy Budapesten a halálozás feleakkora, mint az ország egészében - emlékeztetett.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott: "a bizalom helyreállításán most az ország védettsége, vagyis emberéletek múlhatnak. Az, hogy mikor, és mennyire zökkenőmentesen térhet vissza az élet a rendes kerékvágásba."



A bizalom helyreállításának legfontosabb és leginkább sürgető módja, ha a kormány változtat a járványügyi információszolgáltatás rendjén, és minden rendelkezésére álló adatot nyilvánosságra hoz - írta a főpolgármester, aki szintén fontos tényezőként jelölte meg, hogy "ellenfél helyett partnernek" tekintsék az önkormányzatokat, "velünk közösen szervezzék meg az országos oltási programot".



Karácsony Gergely közölte, ő mindenkit arra biztat majd, hogy oltassa be magát, bízzon az Európai Unió által biztosított vakcinában.



Ha a kormány kész és képes változtatni a járványkezelésén és annak kommunikációján, akkor minden egyéb "vitánk, minden súlyos nézetkülönbségünk ellenére" a fővárosi önkormányzat - és alighanem az ország minden önkormányzata - kész és képes együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy az oltással, a vakcinával kapcsolatos bizalom érdemben növekedjen az országban - zárta bejegyzését a főpolgármester.