Szilveszter

Szilveszteri tűzijáték: erkélyen nem, kertben igen, de ott sem lehet mindent

A járvány elleni védekezés miatt az idei szilveszteren tilos a közterületi tűzijáték és magánterületen is csak az alacsony kockázatú, 1-es és 2-es kategóriába tartozó eszközök használhatók - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerdán az MTI-t.



Mukics Dániel közölte: ez azt is jelenti, hogy a megszokott szilveszteri pirotechnikai termékek nem is érhetők el a kereskedelemben.



A tűzijátékokat négy osztályba sorolják. Az elsőbe tartozók olyan, akár lakáson belül is használható játékos eszközök, mint például a tortatűzijáték, amelyek nem jelentenek nagyobb veszélyt. Ezeket a mennyiségi korlát betartásával a 14 évesnél idősebbek egész évben megvásárolhatják - ismertette.



A második osztályba olyan alacsony kockázatú kis tűzijátékok tartoznak, amelyeket a szabadban kell felhasználni. Ezeket, ugyancsak a mennyiségi korlát betartásával, a 16 évesnél idősebbek egész évben megvásárolhatják.



A harmadik osztályba a közepes, szabadtéri használatra szánt tűzijátékok tartoznak. A járvány előtt ezeket lehetett december 28. és 31. között megvásárolni és szilveszterkor felhasználni, ám idén tilos az árusításuk és a felhasználásuk is.



A negyedik osztályba sorolják azokat a nagy tűzijátékokokat, amelyeket kizárólag pirotechnikus szakember használhat fel; ilyenekkel például augusztus 20-án találkozhat a közönség - mondta a szóvivő.



Az idén tehát csak az első két kategóriába tartozó tűzijátékokat lehet megvásárolni és felhasználni, ám közterületen ezeket is tilos működtetni. Ez azt jelenti, hogy csak kertes házak udvarán van lehetőség a működtetésükre, a társasházak erkélye például nem minősül szabadtérnek, ott a balesetvédelmi utasításában szereplő védőtávolságot nem is lehet betartani - tette hozzá.



Hangsúlyozta: ha valaki a társasház közös udvarán szeretne tűzijátékot működtetni, csak akkor teheti ezt meg, ha a társasház házirendje megengedi, és az adott tűzijáték használati utasításában szereplő előírásokat be lehet tartani az udvaron.



Felhívta a figyelmet arra: a tűzijátékokat ne tárolják sugárzó hő mellett, más tűzveszélyes anyaggal egy helyen, tetőtérben, alagsorban vagy pincében, és zárják el a gyerekek elől. Használat előtt olvassák el a használati utasítást, az elnedvesedett és utána kiszáradt vagy sérült burkolatú termékeket ne használják fel, ne irányítsuk emberre, állatra, az elhasznált, de még forró tűzijátékot pedig ne dobják a kukába, mert ki fog gyulladni - figyelmeztetett.



A tűzijátékok megriasztják az állatokat, ezért ha lehet, a kutyát, a macskát ilyenkor engedjék be a házba - kérte Mukics Dániel.