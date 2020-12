Földmozgás

Horvát földrengés: betört ablakok, megrepedt falak Magyarországon

Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz cég értékesítési és kommunikációs igazgatója azt közölte az MTI-vel szerdán, hogy a legtöbben betört ablakokról, leesett és megrongálódott ingóságokról, ritkábban pedig a lakás falán keletkezett kisebb, nagyobb repedésekről számoltak be.



A szakember kiemelte: nem árt sietni a kártérítési igény bejelentésével, hiszen a biztosítók elvárják az ügyfelektől, hogy ezt öt munkanapon belül jelezzék. Érdemes az ingatlanban keletkezett kárt fényképpel dokumentálni, ugyanis a biztosítók ezt is kérhetik az ügyintézéshez.



Természetesen a megrongálódott ingóságokra is fizet a biztosító, az összeg nagysága azonban a szerződéstől függ - tette hozzá, megjegyezve, hogy jellemzően a legegyszerűbb lakásbiztosítások is kiterjednek a földrengések okozta károkra.



Kedden kora délután 6,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Horvátországot, a földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt.



A földrengést Magyarország nagy területén érzékelte a lakosság, egyebek mellett Budapesten, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán és Pécsen is.



A földrengés három Baranya megyei településen okozott kisebb anyagi károkat - tudatta a katasztrófavédelem, jelezve: arról nem érkezett bejelentés, hogy megsérült volna valaki.



Címlapfotó: ma.hu/Made by Albrecht