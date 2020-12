Diplomácia

Orbán Viktor: Manfred Weber csatlakozott a baloldali elitklubhoz

A magyar miniszterelnök "Szamizdat Nro.5." című írásában emlékeztetett, Manfred Weber a németországi nyilvánosságban tévútnak minősítette Magyarország politikáját, amely "tíz éve irányítja az országot". 2020.12.30 08:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Manfred Weber csatlakozott a baloldali elitklubhoz, ahol a jobboldalnak csak széle, a baloldalnak pedig csak közepe van - írta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP) frakcióvezetőjének válaszolva szerdán. A levélről a Miniszterelnöki Sajtóiroda közleményben tájékoztatta az MTI-t.



A kormányfő azt követően válaszolt Manfred Webernek, hogy a brüsszeli politikus a Welt am Sonntag című konzervatív német hetilapban reagált Orbán Viktor egy héttel azelőtti, ugyanott közölt interjújára.



A magyar miniszterelnök "Szamizdat Nro.5." című írásában emlékeztetett, Manfred Weber a németországi nyilvánosságban tévútnak minősítette Magyarország politikáját, amely "tíz éve irányítja az országot".



A koronavírus-járvány kezdetéig a 12 százalékos munkanélküliséget 4 százalék alá, "az államadósságot 84 százalékról 66 százalék alá csökkentettük, a minimálbért több mint kétszeresére emeltük, az átlagbért pedig közel megdupláztuk, miközben a háztartások pénzügyi vagyona közel háromszorosára nőtt" - sorolta Orbán Viktor, hangsúlyozva, a "GDP 2014 óta 2-3 százalékkal gyorsabban nő, mint az európai átlag, és mi költjük arányosan a legtöbb pénzt egész Európában családtámogatásra, kultúrára és sportra, a magyar gyerekek számára bölcsődét, óvodát és ingyenes iskolai étkezést és tankönyveket biztosítunk".



"Ez lenne a tévút?" - tette fel a kérdést a miniszterelnök.



Kiemelte, "közismert tény", hogy Manfred Weber neheztel Magyarországra. Úgy fogalmazott: "Bennünket okol, amiért nem teljesültek az Európai Bizottság elnöki székét megcélzó ambíciói." Orbán Viktor hozzátette: ez igaz , de még ha emberileg érthető is, nem helyes, hogy egy európai pártcsalád vezetőjének tisztánlátását így eltorzítsa a személyes indulat, sőt gyűlölet.



"Mi azt várjuk a vezetőinktől, hogy erősítsék a pártcsaládunkat, növeljék súlyát és befolyását, hogy együtt erősebbek legyünk, mint szimpla matematikai összeadással lennénk" - közölte a kormányfő.



A miniszterelnök úgy fogalmazott, a baloldali elitklubban egy képtelen európai politikai geometria a divat. E szerint a jobboldalnak csak széle van, ezért már létezése önmagában folyamatos veszélyt jelent: fasizmust, nácizmust, nacionalizmust, antiszemitizmust és homofóbiát.A baloldalnak viszont csak közepe van, ezért innen nem fenyegetheti veszély a néppárti eszményeket, se a szabadságot, se a demokráciát, se a piacgazdaságot - fejtette ki Orbán Viktor.



"Ezért Weberék jobbra zárnak" - írta Orbán Viktor, aki szerint "először az EPP-ből, aztán az unióból is kiebrudalták a briteket, a PiS vezette konzervatív frakció nem lehet partner, és a Fidesz-féle gyanús kereszténykonzervatívoktól is jobb megszabadulni".

A kapukat balra kell kitárni: jöjjenek a szociáldemokraták, aztán a baloldali liberálisok, hamarosan a zöldek, és ki tudja, hol a vége - írta Orbán Viktor, hozzátéve: "hiába, a lejtőn nincs megállás".



Hangsúlyozta, a "brüsszelieknek is meg kell érteniük, hogy Közép-Európában Marx, Lenin és a kommunizmus iránt érzett megvetésünk nem kisebb, mint amit a nácik és a nemzetiszocializmus iránt érzünk".



Brüsszeli hivatalra vágyó politikusoknak meg kell érteniük, hogy Közép-Európa sohasem fogja feladni se a keresztyén értékrendjét, se a nemzet kultúráját, se a hagyományos és számunkra egyetlen családmodellbe vetett meggyőződését - fejtette ki.



A kormányfő szerint a brüsszeli vezetői posztra vágyakozóknak azt is meg kell érteniük, hogy a cél nem Európa kulturális, liberális homogenizálása, hanem a szabad nemzetek szövetségének építése.



"Egy brüsszeli pozícióra jelentkező politikus útja sohasem könnyű, ha német" - írta.



Orbán Viktor szerint egy brüsszeli vezető szerepet ambicionáló politikus rosszul teszi, ha a "kulturális és történeti különbségek elfogadása helyett migránsokat akar ránk erőltetni, szankciókkal, pénzelvonással, kiéheztetéssel és egyéb válogatott tortúrákkal fenyegetőzik".



"Rosszul teszi, ha a nemzeti szuverenitás létét is tagadja, ahogy Weber teszi" - emelte ki a kormányfő.



Orbán Viktor hangsúlyozta, rosszul teszi azt is, ha - mint Weber javasolja - az Európai Parlamentet a nemzeti parlamentek fölé akarja helyezni, és az Európai Unió alapszerződésben biztosított egyhangú döntések helyett a jövőt a többségi döntéshozatalban, vagyis a kisebb országok elnyomásában látja.



"Nem könnyű, de át lehet menni azon a bizonyos tű fokán, állítólag mindenkinek sikerülhet" - zárta írását Orbán Viktor.



A miniszterelnök a Welt am Sonntag december 20-i számában úgy nyilatkozott, hogy Manfred Weber megsértette a magyar népet, amire válaszul a német politikus egy héttel később ugyanott kijelentette, Orbán Viktor politikája téves út.