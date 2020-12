Földmozgás

Magyarországon is okozott kárt az erőteljes horvát földrengés - képek

Magyarország több pontján is megmozdult a föld kedden. A horvátországi 6,4-es erősségű földmozgást számos nagyvárosban érezni lehetett, a magasabb épületek helyenként szabályosan kilengtek.



Délidőben, fél egy előtt nem sokkal érkeztek az első jelzések, Pécsről, Budapestről is. Egyik olvasónk a 7. kerület egyik irodaházában érezte, ahogy meglendül az épület, mások Zuglóból a csillárok meglendüléséről, a kanapé megmozdulásáról számoltak be. Az Időkép egyik munkatársa a 11. kerületben egy 7. emeleti lakásban észlelte az épület meglendülését. "12:22 órakor földrengés volt Balatonszemesen. A csillár vagy 4 percig lengett utána" – írta az Időkép egyik észlelője. Zalalövőn a szekrények mozdultak meg, a fővárosi Kőbányán másodpercekig kilengett egy épület - írták mások.



Székesfehérváron több helyen is megmozdultak a csillárok, a Portfolio egyik forrása arról számolt be, az akváriumából elkezdett kicsapni a víz.



Többek között Dunaújvárosban, Kaposváron, Szekszárdon, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is érezték a földmozgást.



Az európai földrengésfigyelő szolgálat szerint Horvátországban volt egy 6,3-as erősségű rengés magyar idő szerint 12:19-kor, az epicentruma Zágrábtól délre, Petrinja településnél volt, Sisak (Sziszák) közelében. Azóta többször is újra megmozdult Horvátországban a föld.

Az alábbi képek Lenti-Mumor-ban készültek földrengés után

Fotó: Made by Albrecht





Fotó: Made by Albrecht





Földrengés Nagyvázsonyban - 2020.12.29. 12:21

Megremegtek a karácsonyfák Budapesten is