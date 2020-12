Családpolitika

Novák: ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfa-tartalmát januártól

A január elsejétől kifizetett építkezési és telekszámlák áfa-tartalmát ötmillió forintig visszatéríti az állam - jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden közösségi oldalán.



Novák Katalin hangsúlyozta: ezzel az állam ötmillió forinttal járul hozzá a sajáterős építkezésekhez is.



Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertetve a miniszter közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte: a jövőben a nyugdíjasok is igényelhetik a csokot, ha megfelelnek minden feltételnek és dolgoznak a nyugdíj mellett. Példaként említette azt a helyzetet, ha a nyugdíjas nagyszülők nevelik az unokát, és valamelyikük dolgozik mellette.



Hozzátette: bár a csokkal vásárolt ingatlant tíz évig nem lehet eladni, vagy elajándékozni, de a jövőben a szülők átírathatják majd azt a gyermekeik nevére a tízéves elidegenítési tilalom ideje alatt is.



Szintén újdonság, hogy a jelzáloghitel-elengedés több fennálló lakáscélú jelzálogkölcsönre is érvényesíthető lesz.



Így a második gyermek után járó egymillió, valamint a harmadik, vagy további gyermek utáni négymillió forintos elengedési mértéket több kisebb összegű lakáscélú jelzáloghitel közt megosztva is érvényesíthetik a családok - mondta.



Hozzátette: a jelzáloghitel-elengedési lehetőség már az építési hitelekre is vonatkozik.



Novák Katalin reményeit fejezte ki, hogy minél többen tudnak élni a lehetőségekkel, és Magyarországon biztonságos, jó körülmények közt vállalnak, nevelnek gyermeket.